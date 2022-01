EL DESCARGO DE CONTE GRAND El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, se presentó ayer ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso nacional para dar explicaciones sobre por su supuesta participación en el caso que salió a la luz por el hallazgo del video de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el cual reveló una reunión de alto nivel entre funcionarios y espías en 2017 para avanzar con el presunto armado de causas judiciales contra el ex líder de la UOCRA platense, Juan Pablo "Pata" Medina. Para Conte Grand, su citación al Congreso "adolecía de efectos sustanciales al no haberse precisado en ella el objeto ni la materia investigada, no se indicaban los integrantes de la subcomisión ni responsables de la instrucción, careciendo el requerimiento de contenido cierto, entre otros defectos que descalificaban de manera flagrante el procedimiento en curso". El jefe de los fiscales dio a conocer un escrito con críticas al "accionar irregular" de la bicameral que lo citó, como así también a "una subcomisión creada ad-hoc para la investigación de materias y hechos difusos e imprecisos". Tras su presentación, la comisión resolvió citar para el próximo miércoles al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, que fue quien en aquella reunión de 2017 en una sede del Banco Provincia se jactó de tener asegurada la colaboración de una fiscal y de Conte Grand, y además manifestó su deseo de tener una "Gestapo" para avanzar contra sindicalistas.



DESIGNACIÓN FRENADA La empresa satelital del Estado Arsat dejó en suspenso la designación en su directorio de la ex funcionaria menemista Claudia Bello, luego de la polémica que generó la noticia y las diferencias dentro del propio oficialismo. El nombramiento de Bello se dio a conocer el pasado miércoles a través del Boletín Oficial. Inmediatamente se dispararon especulaciones en torno al motivo de esa designación, algunas de las cuales apuntaron a que no todos en el Ejecutivo estaban al tanto de esa propuesta, mientras que otras señalaron la cercanía de Bello con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz. Bello ocupó diversos cargos durante la presidencia de Carlos Menem en la década de 1990, entre los que se destaca como el más recordado el de interventora federal de la provincia de Corrientes entre agosto de 1992 y febrero de 1993. También fue subsecretaria de la Juventud de la Nación; subsecretaria de Acción Pública y Derechos Humanos y secretaria de la Función Pública?, y fue procesada por presuntas irregularidades durante su ejercicio de ese cargo. HIPOTECADOS RECLAMAN La cuota de los créditos hipotecarios ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) no para de subir (la UVA superó los $100) y los más de 100.000 hipotecados renovaron su reclamo: apuntan a la inacción por parte del Gobierno y de la política en general. Perla Figueroa, integrante de Hipotecados UVA, aseguró que el nuevo valor de la UVA produce "mucha desesperación y angustia, porque claramente esto no tiene tope" y agregaron que el constante incremento "está llevando a una escalada que asfixia la economía de los hogares". Por su parte, Paola Gutiérrez, también de Hipotecados UVA, marcó que "es un día triste porque muchas familias empiezan a malvender lo que fue su derecho al acceso a una vivienda digna" y advirtió que "la UVA no tiene techo: hoy puede estar a $100 y si se descontrola todo en un año puede estar a $200". En este contexto solicitaron "una reestructuración de las deudas y que el actual sistema sea reemplazado por otro más justo". MONTO ACTUALIZADO Toda compra a partir de los $30.000 realizada con tarjeta de débito deberá ser informada por el banco emisor del plástico a la Administración de Ingresos Públicos (AFIP). El organismo actualizó los montos mínimos para disparar el reporte que desde 2018 estaba fijado en $10.000. Asimismo, elevó de $30.000 a $90.000 el piso para realizar el informe en el caso de acreditaciones, extracciones, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo.