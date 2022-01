Kreplak explicó los nuevos criterios para testear en la Provincia

Ahora, solo se hisopará a mayores de 60 años, a embarazadas y a personas con factores de riesgo. El resto de la población se considerará caso confirmado por criterio clínico epidemiológico. El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, encabezó ayer una reunión virtual con los secretarios y secretarias de Salud de los municipios bonaerenses para explicar que, a partir de ahora, sólo será necesario hisopar a las personas con síntomas de Covid-19 si son mayores de 60 años, si tienen una enfermedad de riesgo o si están embarazadas. Según se informó, el sentido del testeo a esos grupos poblacionales se relaciona con la posibilidad de emplear "en forma oportuna los tratamientos que probaron eficacia en personas de mayor riesgo". En cambio, el resto de la población se considerará caso confirmado por criterio clínico epidemiológico por los síntomas que presente y sin necesidad de realizarse A su vez, tampoco es necesario que se testeen los contactos estrechos que no tienen síntomas, quienes tienen que viajar y quienes deben volver a trabajar después de cumplir con el periodo de aislamiento por haber tenido coronavirus. En el actual contexto de la pandemia, detalló el ministro, la cantidad de casos no tiene un correlato con una mayor tensión en el sistema de salud porque, gracias a la vacunación, los cuadros son en su mayoría leves. En este momento "tiene más sensibilidad, es más certero y confiable el criterio clínico epidemiológico que los testeos, que suelen dar falsos negativos", aseguró Kreplak. Por otra parte, remarcó que estas decisiones se consensuaron en COFESA, el consejo que reúne a los y las ministras de Salud de todo el país, con el aval de los Comités de Expertos. El ministro de Salud bonaerense señaló que los testeos masivos tenían sentido cuando se registraba "una correlación mucho más predecible entre la cantidad de casos y la cantidad de internados" y ejemplificó: "Eso nos llevó en la segunda ola a cerrar la nocturnidad y hacer un cierre de nueve días que nos permitió frenar los casos y que no colapse el sistema". Actualmente, amplió, "no vemos una conexión tan clara por la velocidad de esta variante y porque con la población vacunada la enfermedad es leve, más corta en el tiempo y, por lo tanto, la correlación entre casos e internaciones se pierde". La diferencia, explicó, se observa también en la cantidad de muertes: "Tenemos 140 y 158 casos fallecidos en las dos primeras semanas de enero contra 1.900 que tuvimos en el peor momento. Entonces lo que se ha decidido es ir avanzando hacia los criterios clínicos, que tienen un nivel de especificidad y sensibilidad que superan,