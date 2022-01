Efemérides del día de la fecha, 28 de Enero

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Iniciativa adoptada por el Consejo de Europa y la Comisión Europea, en este día se conmemora la firma del Convenio 108 "Para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal" en el año 1981 (Argentina adhirió al mismo, mediante la Ley 27.483, en 2018). A su vez, se concientiza sobre la importancia de proteger los datos personales como también promover y difundir el derecho a la privacidad. Los datos personales incluyen DNI, CUIT o CUIL, fotos y videos, domicilio, números de teléfonos, situación crediticia, imágenes registradas en cámaras de seguridad y vigilancia y datos biométricos que permiten identificarte (huellas digitales, reconocimiento facial o el iris de los ojos). El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remarca que proteger los datos personales sirve para "cuidar tu privacidad e intimidad; Cuidar datos sensibles como tu afiliación sindical, datos de salud, orientación sexual, religiosa o política, origen racial o étnica, información genética; y evitar que usen tus datos personales para cometer fraudes y ciberdelitos", entre otras cosas. Por ello, recomiendan usar contraseñas seguras (con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos) y cambiarlas cada 30, 60 o 90 días, no usar la misma contraseña en sitios y redes sociales, no ingresar datos personales en sitios desconocidos, verificar que la dirección de la página sea auténtica y no responder mails que soliciten que completes tus datos personales.



FALLECE BENITO QUINQUELA MARTÍN Benito Quinquela Martín nació el 1 de marzo del año 1890 en Buenos Aires. Transcurrió su primera infancia en la Casa de Niños Expósitos, Casa Cuna, hasta que a los 8 años fue adoptado por el matrimonio Chinchella. Durante su adolescencia repartió su tiempo entre el trabajo, en la carbonería de sus padres y el puerto, y el arte con sus primeros dibujos. Con el correr del tiempo, ingresó a la Academia Pezzini-Stiatessi, donde enseñaban dibujo y pintura, y su formación estuvo a cargo de Alfredo Lázari. En el año 1909 instaló su primer taller, junto a Adolfo Montero y Santiago Stagnaro, en la carbonería y, al año siguiente, expuso cinco obras en la Sociedad Ligure. Más adelante, en el año 1918, realizó su primera exposición individual en la Galería Witcomb y, al año siguiente, expuso en el Jockey Club. La Boca fue la principal inspiración de sus obras: "La Boca es mi taller, mi refugio y mi modelo. Todo lo que hice y todo lo que conseguí es un premio a la fidelidad. En mi vida y en mi arte permanecí siempre fiel a mi gente, a mi puerto y a mi barrio". En el año 1921 inició una serie de viajes por Europa en los que expuso en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la galería Charpentier de París, en el Palazzo delle Esposizione de Roma y New Burlington Galleries de Londres; además, en el año 1928, expuso en Anderson Galleries de Nueva York y el Salón del diario La Marina de La Habana. Por otro lado, a nivel nacional, expuso en el Museo de Bellas Artes "Rosa Galisteo de Rodríguez" de Santa Fe, el Museo Provincial de Bellas Artes de Tucumán, el Museo Municipal de Bellas Artes de Bahía Blanca y el Museo Provincial de Bellas Artes "Emilio H. Caraffa" de Córdoba, entre otros. Falleció en el año 1977 en Buenos Aires.



SE LANZA "19" Un día como hoy en el año 2008, Adele lanzaba su primer disco "19". Producido por Mark Ronson junto a Jim Abbiss y Eg White e integrado por canciones compuestas por la cantante británica con Abbiss y White, el disco se titula la edad de la artista en ese entonces: "Para mí este álbum representa mucho mi edad. Tenía solo 19 años cuando lo estaba escribiendo y recuerdo un poco haberme convertido en una mujer durante ese tiempo. Y creo que eso está definitivamente documentado en las canciones". Entre las canciones se encuentran "Chasing Pavements", "Hometown Glory", "Cold Shoulder" y "Daydreamer".