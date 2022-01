Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 28/ene/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 28/ene/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

28 de Enero de 2022 Eliminatorias Sudamericanas:

Argentina le ganó a Chile en la altura de calama y extendió su invicto Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Eliminatorias Sudamericanas:

Argentina le ganó a Chile en la altura de calama y extendió su invicto







Sin Messi ni Scaloni, el Seleccionado se impuso 2-1 con tantos de Di María y Lautaro Martínez, ambos en el primer tiempo. Así llegó a 28 juegos sin derrotas, al tiempo que complicó las posibilidades de La Roja de llegar al Mundial de Qatar. Sin su símbolo y mejor jugador y también sin su conductor táctico, la Selección Argentina no detuvo su andar en la altura del desierto de Calama, donde derrotó 2-1 a Chile por la 15ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y estiró a 28 partidos su invicto actual (18 victorias y 10 empates). Con la tranquilidad de ya estar clasificado al Mundial de Qatar, pero con las significativas ausencias de Lionel Messi y Lionel Scaloni, el combinado nacional arrancó el juego de forma inmejorable: a los 9 minutos, Ángel Di María se escapó por derecha, enganchó hacia el centro y sacó un zurdazo que entró ajustado, sobre el segundo palo del arquero Claudio Bravo. Por entonces parecía que los dirigidos por Walter Samuel (ayudante de Scaloni) se adueñaban del trámite, porque estaban mejor ordenados tácticamente y lograban salir con claridad de la presión chilena, que recurrió a infracciones ante esa situación. Sin embargo, sobre los 20 minutos, un centro pasado de Marcelino Núñez le permitió a Ben Brereton Díaz (inglés, nacionalizado chileno) ganarle la espalda a Nahuel Molina y vencer a Emiliano Martínez con un gran cabezazo de emboquillada para establecer el empate 1-1. Fue un golpe para Argentina y un envión para Chile, dentro de un clima hóstil en el que los albicelestes sintieron el desgaste que generaban los 2.200 metros sobre el nivel del mar que se registran en Calama. Pero sobre los 34 minutos, tras una buena acción de Alejandro Gómez, a Rodrigo De Paul se le abrió el callejón central y antes de pisar la medialuna sacó un violento disparo que Bravo no pudo rechazar correctamente, dejando un rebote que Lautaro Martínez no perdonó. Antes del descanso, "Dibu" Martínez se lució al manotear (con volada incluida) un violento y lejano remate de Paulo Díaz. Fue un aviso, porque en el segundo tiempo, el Seleccionado sufrió más el partido y los efectos de la altura y se vio, por momentos, atosigada por el empuje de La Roja. Sin embargo, a Chile le faltó claridad y cuando logró generar situaciones de riesgo, chocó contra Martínez, quien a los 38 minutos se tomó revancha de Brereton y esta vez desvió el cabezazo que ensayó el delantero. Así, Argentina superó un duro examen, tanto por los contratiempos que provocó el coronavirus como así también por algunas situaciones que se dieron en la breve estadía del plantel en Calama. La mala noticia para Scaloni fueron las amarillas: Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y De Paul resultaron amonestados, sumaron su segunda tarjeta y no podrán estar el martes frente a Colombia en Córdoba. Estas bajas se suman a otras que se habían acumulado entre los citados para esta doble fecha: Joaquín Correa (no viajó por una distensión), Guido Rodríguez (no viajó por ser positivo de coronavirus), Alexis MacAllister (positivo Covid), Emiliano Buendía (contacto estrecho de MacAllister) y Lucas Martínez Quarta (positivo Covid). Así, Scaloni deberá resolver especialmente la reconfiguración total de la zaga central (fue convocado de urgencia Nehuén Pérez), dado que Otamendi quedó suspendido y que Lisandro Martínez (de muy buen partido ayer) es la única alternativa "natural" que le queda para jugar como volante central. Chile, por su parte, complicó seriamente sus chances de clasificarse a la próxima Copa del Mundo (sobre todo, de hacerlo de manera directa). Después de haberse quedado afuera de Rusia 2018, ahora depende de hacer un cierre casis perfecto (el martes juega con Bolivia y en la última doble fecha enfrenta a Brasil y Uruguay) y también de los resultados de sus rivales directos. SÍNTESIS DEL PARTIDO CHILE (1): Claudio Bravo; Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gary Medel, Sebastián Vegas; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Marcelino Núñez; Eduardo Vargas, Ben Brereton y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte. ARGENTINA (2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gómez; Nicolás González, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Walter Samuel. GOLES: PT 9m Ángel Di María (A), 20m Ben Brereton (C) y 34m Lautaro Martínez (A). CAMBIOS: PT 34m Brayan Cortés por Bravo (C). ST Gabriel Suazo por Vegas (C); 14m Joaquín Montecinos y Mauricio Isla por Núñez y Díaz (C); 24m Marcos Acuña por González (A) y Giovanni Lo Celso por De Paul (A); 32m Julián Alvarez por Martínez (A); 39m Víctor Dávila por Vargas (C) y Ángel Correa por Di María (A). ESTADIO: Zorros del Desierto de Calama. ÁRBITRO: Anderson Daronco.

ABRAZO DE GOLEADORES EN EL ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO: ÁNGEL DI MARÍA, QUE FUE CAPITÁN, MARCÓ EL 1-0 A LOS 9 MINUTOS, MIENTRAS LAUTARO MARTÍNEZ FUE EL AUTOR DEL 2-1 A LOS 34. SE RECUPERÓ URUGUAY En el debut de Diego Alonso al frente del combinado nacional, Uruguay venció ayer 1-0 como visitante a Paraguay con un tanto marcado por Luis Suárez a los 5 minutos del segundo tiempo. De esta manera, la Celeste cortó una racha de tres derrotas consecutivas (que eyectaron al "Maestro" Tabárez de la conducción táctica) y trepó hasta el 4º puesto de la tabla de posiciones, aunque hoy puede caer al quinto lugar si hay un ganador en el duelo entre Colombia y Perú (18.00; TyC Sports). Por su parte, el combinado guaraní, que es dirigido actualmente por Guillermo Barros Schelotto, quedó prácticamente sin chances de llegar al Mundial de Qatar 2022. En el otro encuentro disputado ayer, Ecuador y Brasil igualaron 1-1 en Quito, donde las decisiones de Wilmar Roldán Pérez y el VAR fueron grandes protagonistas en un duelo repleto de acciones polémicas, con expulsados en ambos equipos, dos rojas revertidas al arquero Alisson Becker y dos penales también revertidos. Hoy, además de Colombia vs Perú, también jugarán Venezuela y Bolivia, que todavía sueña con Qatar. Por lo pronto, las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas se encuentran de la siguiente manera: 1) Brasil, 36 puntos; 2) Argentina, 32 puntos; 3) Ecuador, 24 puntos; 4) Uruguay, 19 puntos; 5) Colombia y Perú, 17 puntos; 7) Chile, 16 puntos; 8) Bolivia, 15 puntos; 9) Paraguay, 13 puntos; y 10) Venezuela, 7 puntos.

P U B L I C I D A D