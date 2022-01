Se jugará en cancha de Leones Azules. Para el domingo se programó la 8ª jornada de Tercera División en La Josefa y Leones.

Después de un fin de semana sin actividad por las malas condiciones climáticas, la Liga Campanense de Fútbol confirmó la programación tanto para el sábado como para el domingo de los campeonatos que todavía están en disputa.

Así, mañana sábado se jugará la segunda fecha de los cuadrangulares finales de Cuarta División y el Torneo Femenino "Keila Moreira". La jornada se desarrollará en la cancha de Leones Azules.

Arrancará a la mañana con la categoría juvenil. A las 9.00 se medirán Desamparados y Mega Juniors. Mientras a las 10.30 se enfrentarán La Josefa y San Luciano, equipo que tiene una chance de coronarse campeón: si se registra un empate en el primer encuentro, se consagrará en caso de derrotar a La Josefa en el segundo turno.

Esto se debe a que, en la primera fecha, San Luciano venció 2-1 a Desamparados, mientras La Josefa y Mega Juniors igualaron 0-0.

Luego de los duelos de Cuarta será el turno del Femenino: a las 12.00, Mega Juniors "B" jugará frente a San Cayetano; y a partir de las 13.30, Otamendi se medirá con La Josefa.

En este cuadrangular final, la ventaja inicial la tomó La Josefa, que derrotó 2-0 a Mega Juniors "B" en la primera fecha, mientras Otamendi y San Cayetano igualaron 1-1.

Así, del mismo modo que en Cuarta División, este sábado también podría haber campeón en el Femenino.

TERCERA DIVISIÓN

Además, también se confirmó la reprogramación de la octava fecha del campeonato de Tercera División. Los partidos de la Zona A se jugarán en cancha de Leones Azules con la siguiente programación: La octava fecha se jugará mañana en cancha de Las Campanas y tendrá los siguientes enfrentamientos: Leones Azules vs San Felipe "A" (8.40), San Jacinto vs Defensores de La Esperanza "A" (10.10), El Junior vs La Josefa "A" (11.50), Barrio Lubo vs Otamendi (13.30), Las Praderas vs Villanueva "A" (15.10) y Las Campanas vs San Luciano (16.50).

Mientras los partidos de la Zona B se disputarán en cancha de La Josefa: Santa Lucía vs San Felipe "B" (8.40), Desamparados vs Defensores de La Esperanza "B" (10.10), Lechuga vs Villanueva "B" (11.50), San Cayetano vs Albizola (13.30), Las Palmas vs La Josefa "B" (15.10) y Barrio Urquiza vs Norte FC (16.50).