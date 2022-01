Le robaron 3 veces en dos semanas

Es un domicilio de Formosa y Alferi Bis, en el barrio Dignidad. Ayer fue la tercera denuncia por robo que una vecina de Formosa y Alferi Bis radicó en sólo dos semanas. Luego del último robo sufrido días atrás, no estaba morando en el lugar a la espera de colocar unas rejas. Fue entonces que se citó en la vivienda con el herrero y se encontró con una nueva intrusión. En esta oportunidad, ingresaron por una ventana que da a un patio interior y dieron vuelta la casa. "Ya no queda nada por robar, sólo rompieron todo… ¿Por qué tanta saña? El sufrimiento de mi novia y mío es interminable. Que alguien despierte y haga algo. No se puede vivir así", señaló a La Auténtica Defensa la pareja de la mujer damnificada y agregó: "Ya hicimos 3 denuncias. ¿Hay que esperar que la maten a mi novia o me maten a mí para que la justicia actúe? Que abran los ojos y nos ayuden urgente".