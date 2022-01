» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 29/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario







Lo anunció ayer Alberto Fernández y lo ratificó luego el FMI. El Presidente aseguró que la deuda era "impagable" y "dejaba sin presente ni futuro" al país. "Ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer", remarcó. "Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional". Con esas palabras, en un mensaje grabado en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció ayer por la mañana el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restructurar la deuda. Al mismo tiempo, el mandatario afirmó que el país tenía "una soga al cuello, una espada de Damocles y ahora tiene un camino que puede recorrer", a la vez que remarcó que el acuerdo permite "ordenar el presente y construir un futuro". El jefe de Estado pidió a la oposición que respalde el acuerdo en el Congreso y criticó, sin nombrarlo, a su antecesor, Mauricio Macri, por haber tomado el multimillonario préstamo. En ese sentido aseguró que la deuda era "impagable" y "dejaba sin presente ni futuro" al país. "Ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento", añadió. En su discurso, el Presidente destacó que, a diferencia de otros acuerdos, el arribado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, "no contempla restricciones que posterguen el desarrollo" de la Argentina. En ese sentido, precisó: "No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología". Asimismo, celebró que el entendimiento permite "acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe". Y agregó: "Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios". Alberto Fernández también indicó que "sin el acuerdo, las posibilidades comerciales económicas y de financiación que la Nación necesita estarían seriamente limitadas". Y luego insistió: "Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades". El mandatario subrayó que la Argentina tiene que "crecer para poder pagar" y aclaró que "de otro modo no era posible, y tampoco lo será". También anunció que el acuerdo será elevado al Congreso, donde oficialismo y oposición se preparan para iniciar en febrero con las sesiones extraordinarias en medio de la nueva expectativa sobre si el tema será incorporado en esa agenda o quedará para marzo. En el discurso que brindó desde la quinta de Olivos, Fernández anticipó que va a "elevar" el acuerdo al Congreso "para su consideración" en ambas cámaras. "Necesitamos que apoyen este convenio y apelo así al compromiso nacional de todos y todas", pidió el Presidente, en un claro mensaje a la oposición para que el acuerdo que finalmente se alcance cuente con la aprobación de una mayoría significativa. VOCES DEL FMI La Directora Gerente? del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el vocero del organismo, Gerry Rice, se expresaron en redes sociales sobre el entendimiento alcanzado con Argentina. Georgieva destacó el progreso en las negociaciones entre las partes que permitió alcanzar "un entendimiento sobre políticas claves para un programa respaldado por el FMI" que consiga "abordar los desafíos actuales como la inflación y asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible para el pueblo argentino". Rice, por su parte, se limitó a informar sobre el arribo a un "entendimiento sobre políticas claves como parte de las discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI". Previamente, a través de un comunicado, el organismo había confirmado también la noticia: "El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un entendimiento sobre políticas clave como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI. Acordaron la ruta de consolidación fiscal que constituirá un ancla de política clave del programa. La senda fiscal acordada mejoraría de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario". Y en el final del texto aclara que "el acuerdo final sobre un acuerdo de programa queda sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI".

EL PRESIDENTE ANUNCIÓ EL ENTENDIMIENTO A TRAVÉS DE UN MENSAJE GRABADO EN LA QUINTA DE OLIVOS.



Sábado 29 de Enero de 2022:

