Un taxista agrede a policía en operativo de seguridad

Fue ayer por la tarde, cuando se le solicitó la documentación del vehículo y no la tenía. Terminó aprehendido y el taxi secuestrado. Un taxista de nuestra localidad fue aprehendido por Resistencia a la Autoridad, luego de que ayer por la tarde cargara contra un efectivo de la Patrulla Urbana y lo tomara del cuello con intención de pegarle. Según trascendió, el taxista montó en cólera cuando se le comunicó que no podía seguir circulando por no contar con la documentación correspondiente y le iban a secuestrar el vehículo. El hecho ocurrió sobre la Avenida Mitre, en las inmediaciones del estadio de Villa Dalmine donde, desde el miércoles pasado tienen lugar a diario Operativos de Seguridad realizados por efectivos de la policía bonaerense con apoyo de agentes de tránsito, y de Patrulla Urbana. En ese sentido, uniformados presentes en el lugar confirmaron que sólo en el primer día del operativo, es decir el miércoles, se habían controlado 60 vehículos entre autos y motos, arrojando un saldo de 5 autos y 4 motos secuestradas, además de 15 actas de infracción labradas.

Los operativos son en la avenida Mitre, en las inmediaciones de la cancha de Villa Dalmine.

#Dato Un hombre fue demorado en un control de rutina en Av. Mitre frente a la cancha de Dalmine, tras confrontar con personal de Tránsito y Patrulla Urbana por falta de documentación, fue reducido por personal de Comando Patrulla, el vehículo fue secuestrado. pic.twitter.com/8dX4arVQcK — Daniel Trila (@dantrila) January 29, 2022