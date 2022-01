Así lo aseguraron la subsecretaria de Educación y Cultura, Nancy Bianchi y la concejal de Juntos Elisa Abella al referirse a las acciones culturales previstas para este año. La cultura siempre fue uno de los ejes del Municipio a la hora de impulsar políticas públicas de cara a los vecinos a fin de unir, brindar experiencias únicas y generar un sentido de identidad. En este sentido, la concejal de Juntos Elisa Abella y la subsecretaria de Educación y Cultura, Nancy Bianchi, aseguraron que seguirán en este camino: "Trabajaremos para que Campana se convierta en un faro de la cultura en la región". "La cultura nos ayuda a mejorar la calidad de vida, la cultura une a la gente, más allá de proporcionarnos experiencias emotivas, de disfrute, e intelectuales. La cultura nos da identidad", enfatizaron. Asimismo, remarcaron que está estrechamente ligada a la educación, además que el patrimonio cultural amplía las oportunidades para la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y manifestaron: "Tenemos un capital cultural valiosísimo en nuestra ciudad que hay que difundir, promocionar y llegar a todos los vecinos y vecinas. Por ello trabajaremos para fortalecer cada vez más una diversidad cultural accesible a todos". "Desde el primer día, a través de los distintos roles que ocupamos, buscamos robustecer relaciones de colaboración entre el Municipio, el sector privado y la sociedad civil", enfatizaron. Para complementar estas políticas públicas, se está conformando un "Gabinete Cultural" en la que participarán referentes de las distintas disciplinas artísticas, para que asesoren y nutran la agenda cultural de Campana. "Queremos llegar a todos con propuestas ricas y diversas, tratando de abarcar la mayor cantidad de disciplinas y artistas. Para que todos nuestros vecinos y vecinas puedan saber de antemano las distintas propuestas, hemos armado el año cultural, en el que cada mes tiene un eje temático diferente, y donde la danza, la música, la pintura, escultura, literatura, y más aporten desde su arte especifico", manifestaron. Además, anticiparon que, al principio de cada mes, se presentará una grilla de eventos, muestras, actividades para que los vecinos sepan de antemano cada propuesta cultural y no se pierdan de disfrutar. Para cerrar, Elisa Abella afirmó que "desde mi lugar en el Concejo Deliberante, voy a trabajar fuertemente para que Cultura y Educación sean faros de la Región. Mi primer aporte será elevar el proyecto de ordenanza para que Campana tenga su Feria del Libro anual". Así fue que recordó que el año pasado, junto a los escritores campa-nenses y las prestigiosas asociaciones locales, Amanecer Literario y SADE, para realizar la Primer Feria del Libro, que fue un éxito. "Me parece imprescindible que todos nuestros vecinos y sobre todo nuestros estudiantes puedan disfrutar y aprovechar este espacio y asimismo nuestros escritores puedan difundir sus libros, sumando también distintas editoriales", sostuvo. Y concluyó: "Que haya Feria del Libro en Campana, no puede depender de una gestión, por eso quiero que votemos esta iniciativa en el Concejo Deliberante para que siga replicándose en el tiempo".

