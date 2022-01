Vecinos de Los Pioneros volvieron a manifestar su preocupación por las fumigaciones con glifosato

P U B L I C



"Lo que sí sabemos es que los productores han presentado durante estos meses varias recetas agronómicas, sin confirmarle al Municipio el día y hora de la fumigación, como lo hacían antes", señalaron en las redes sociales. "Se cumplen 2 meses desde que la Cámara de apelaciones de San Nicolás les extendió por 90 días la cautelar a los productores Rossiter/Griveo para fumigar a tan sólo 30 metros del barrio, incluida la escuela Rural José Hernández. Desde el 26/11 cuando el Municipio a través del área de Medio Ambiente a cargo de Sergio Agostinelli nos comunicó esto, seguimos esperando novedades sobre los avances y presentaciones hechas por el departamento de legales del Municipio", señalaron un grupo de vecinos del barrio Los Pioneros en un comunicado difundido en las redes sociales. "En aquella reunión -agregan- Agostinelli nos aseguró que su gestión apelaría en la justicia; para que luego de estos 3 meses los productores no pudieran seguir fumigando y se respetara la ordenanza que el Municipio dice defender. Sin embargo desde aquella fecha no hemos tenido ninguna novedad, a pesar de haber solicitado varias veces una reunión para que nos informaran de los avances". Nos preguntamos entonces, cómo logran los funcionarios controlar que las fumigaciones cumplan con las condiciones meteorológicas que establece la ordenanza y que se estén utilizando realmente los productos que declaran los productores. Lo que sí sabemos es que los productores han presentado durante estos meses varias recetas agronómicas, sin confirmarle al Municipio el día y hora de la fumigación, como lo hacían antes. Nos preguntamos entonces, ¿Cómo logran los funcionarios controlar que las fumigaciones cumplan con las condiciones meteorológicas que establece la ordenanza y que se estén utilizando realmente los productos que declaran los productores? ¿Qué clase de fiscalización es esta si no están presentes y no tienen idea cuando fumigan? Sentimos nuevamente que el Municipio en su discurso dice "acompañarnos" y "apoyar" la ordenanza, pero no vemos lo mismo en sus actos, ya que cada vez hay menos control y ningún avance en el ámbito legal", concluyeron.

