Los puntos clave del acuerdo con el FMI

NOTICIA RELACIONADA: Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario El acuerdo del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es para refinanciar la deuda de US$45.500 millones contraída por la administración de Mauricio Macri. Desde el oficialismo se destacó que, entre sus principales puntos, establece un sendero fiscal, aumento del gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y la continuidad de programas sociales focalizados, de manera de poder sostener la recuperación económica en curso. En tanto, al momento de detallar los compromisos asumidos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, marcó: bajar el déficit fiscal, reducir la emisión monetaria, reducir la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional y fortalecer la administración tributaria. Además, se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales, con una meta de incremento de US$ 5.000 millones para este año (parte de ello se lograría con desembolsos del FMI). Se trata de un plan de cuatro bloques para los próximos dos años y medio. En el primero, el fiscal, se prevé un déficit de 2,5% del PIB para el 2022; del 1,9% del PIB para 2023 y del 0,5% PIB para el 2024. En el segundo, sobre cuestiones monetarias y financieras, el ministro explicó que debe registrarse una reducción "gradual y decida" de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro Nacional. "En 2021, el financiamiento monetario al tesoro finalizó en alrededor de 3,7 puntos del PBI que fue una reducción con respecto al 7,3 puntos de financiamiento monetario, registrado en el peor momento de la pandemia en 2020?, enfatizó. En 2022, se prevé una contribución del 1% del PBI, a ser reducida en 2023 al 0,6%, con el objetivo de, en 2024, ser "cercana a cero". El tercer bloque del entendimiento tiene como eje central a los números de la inflación. "?Se acordó un enfoque integral. Se parte de la premisa que es un factor multicausal y hay que atacar todos ellos de forma concurrente", aseguró Guzmán y señaló como claves para hacerle frente a "reducir la emisión monetaria" y a prolongar los acuerdos de precios. Para ello, marcó que será "importante el trabajo entre el sector público y el privado". Finalmente, el último eje de la negociación es "el externo y de la política cambiaria". Al respecto, el ministro aseguró que no habrá "ningún salto cambiario". Y añadió: "Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados, no hay ninguna reforma laboral ni privatización de empresas públicas". En su conclusión, Guzmán manifestó que "es el mejor acuerdo que se podía alcanzar", al tiempo que precisó que habrá revisiones de forma trimestral y tras ello habrá desembolsos.

EL MINISTRO GUZMÁN DIO DETALLES DEL ACUERDO ALCANZADO Tras el acuerdo, se pagaron US$ 717 millones por intereses al FMI El Banco Central (BCRA) confirmó ayer el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 717 millones, luego de que el organismo llegara a un principio de entendimiento con el gobierno para reestructurar la deuda. El BCRA cumplió así con el primer vencimiento que tenía el Gobierno en 2022 y el próximo martes deberá saldar otros US$ 365 millones ante el organismo internacional de crédito. El presidente del BCRA, Miguel Pesce, confirmó que se pagó el vencimiento horas después de que tanto el Gobierno como del Fondo Monetario avanzaran hacia un acuerdo para refinanciar la deuda. EL DÓLAR BLUE BAJÓ $10 Después que se anunciara el acuerdo entre Argentina y el FMI, la cotización del dólar blue bajó ayer $10 y se ubicó en $212,50 al cierre de la jornada. Se trata de su menor valor en más de una semana, después de alcanzar un récord de $223,50 en plena incertidumbre respecto a la negociación con el Fondo. Así, con la caída de este viernes, la brecha del "paralelo" con el tipo de cambio mayorista se redujo al 102,7%.