Para Alejo Sarna, el acuerdo con el FMI es "un logro muy importante para la reconstrucción Argentina"

Sarna destacó las negociaciones que, conducidas por el Presidente, el Ministerio de Economía llevó adelante para reestructurar la "irresponsable deuda que tomó Macri" sin condicionamientos al crecimiento. Responsabilizó también a la expresión local del macrismo encabezada por el Intendente por el endeudamiento. El referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna, revalorizó el trabajo que hizo el gobierno Argentino en las negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional que desembocaron en un acuerdo de "fondos de facilidades extendidas" que reprograma por 10 años los vencimientos del acuerdo Stand By que tomó Macri en 2018. En relación a ello, Sarna argumentó que "la Argentina estaba en una situación de total incertidumbre a raíz de la enorme e irresponsable deuda que el Gobierno de Macri tomó, la más grande de la historia del FMI en un periodo de tiempo llamativamente corto y que tenía enormes vencimientos para este año y el siguiente que eran imposibles de afrontar para nuestro país". A su vez Sarna responsabilizó a la expresión local del macrismo encabezada por el Intendente Abella, por el endeudamiento exagerado: "callaron cuando su jefe Macri estaba hundiendo al país en el proceso de endeudamiento más grande que pudo existir". A continuación, el referente local del Frente de Todos agregó que "para poder salir adelante y reconstruir el país era necesario poder llegar a un entendimiento en donde el FMI comprenda que para que Argentina pueda honrar sus deudas no solo se debía reestructurar sino que además debían permitir ejercer una política expansiva de crecimiento para generar bienestar en la población y a su vez generar las condiciones para poder pagar". En esa línea, Alejo Sarna destacó las negociaciones llevadas por el Ministro de Economía Martín Guzmán y conducidas por el Presidente Alberto Fernández, que también contaron con un aporte muy importante del Canciller Santiago Cafiero desde la diplomacia, y que desembocaron en la posibilidad de que Argentina llegue a un entendimiento con el FMI. "Este es un acuerdo razonable que marca un precedente histórico dado que, a diferencia de lo ocurrido en otras etapas de la historia nacional, no nos condiciona, no restringe derechos ni obliga a reformas laborales y previsionales". Para finalizar Alejo Sarna agregó que "se vienen años de crecimiento y desarrollo, con un estado que prioriza la producción y el empleo por sobre el esquema financiero que propone la oposición, y el anuncio del Presidente es un paso muy importante para poder reconstruir Argentina".

Alejo Sarna, referente del Frente de Todos Campana