LA CTA ADHIERE El secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, ratificó la participación de esta central en la marcha del próximo martes que promueven sectores del oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia, y afirmó que "para terminar con el lawfare y democratizar la Justicia, hay que empezar con la renuncia" de los miembros del máximo tribunal. Peidro se pronunció así en una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el referente de la Federación Tierra y Vivienda, Luis D´Elia (quien meses atrás abandonó la CTA de los Trabajadores y se incorporó a la Autónoma) y el juez Juan María Ramos Padilla, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires. "Desde nuestra central venimos desde hace mucho tiempo, junto a otras organizaciones, denunciando un plan de criminalización de la protesta social. Y hubo un video que no hizo más que confirmar la complicidad de funcionarios de gobiernos, agentes de inteligencia y sectores de la justician en en esto", sostuvo Peidro, en referencia a la llamada "Mesa Judicial bonaerense", que presuntamente funcionó durante la gestión de María Eugenia Vidal.



ZARPÓ HACIA LA ANTÁRTIDA El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó el viernes el acto de zarpada hacia la Antártida del buque ARA "Canal Beagle", que traslada materiales pesados y un pontón construido íntegramente en el astillero Tandanor. "Siempre decimos que lo más valioso que tenemos es nuestro personal humano", expresó el ministro durante el acto de despedida a los 120 tripulantes, quienes fueron acompañados por sus familias". Además, agregó: "Así que a quienes emprenden una tarea difícil en un ambiente hostil, pero cargada de significado patriótico, queremos hacerles un agradecimiento especial a ellos a ellas y a sus familiares, que le dan el soporte necesario para que realizar la importante tarea que van a llevar adelante". La embarcación partió desde Tandanor, astillero dependiente del ministerio de Defensa, trasladando un pontón autopropulsado construido íntegramente en ese astillero, en el marco de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2021/2022, según se informó oficialmente. A EZEIZA Lorena Miriam Verdún, la viuda del asesinado jefe de la narcobanda rosarina "Los Monos", Claudio "Pájaro" Cantero, será trasladada a la cárcel federal de Ezeiza luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario revocara la libertad que le había otorgado en 2019 al ser condenada a 5 años de prisión por narcotráfico. La medida fue solicitada el martes pasado por los fiscales federales Claudio Kishimoto y el titular de la Procuraduría contra el Narcotráfico, Diego Iglesias, días después de que Verdún (43) amenazara a un fiscal de la Justicia ordinaria santafesina que la imputó por tenencia ilegítima de arma de fuego. hora, tras la revocación de la libertad en la causa por comercio de estupefacientes, Verdún será trasladada a la cárcel federal de Ezeiza. Ya estaba detenida desde la semana pasada por tenencia de armas en una causa en la que también fue arrestado su hijo, Luciano "Lucho" Cantero (19), con un arsenal de 25 pistolas y fusiles. Por esa investigación, un juez de Rosario le dictó prisión preventiva por dos años a ambos. CONTRA LAS FAKE NEWS El papa Francisco criticó este viernes la "infodemia" sobre el coronavirus "basada en el miedo", al tiempo que convocó a "contrarrestar" las noticias falsas sobre la Covid-19 al recibir a un grupo de medios católicos del consorcio "Catholic fact-checking". "No podemos esconder que en este tiempo, además de la pandemia, se difunde una infodemia, la deformación de la realidad basada en el miedo, que en la sociedad global hace retumbar ecos y comentarios sobre noticias falsificadas cuando no inventadas", planteó el pontífice desde el Vaticano. "Puede contribuir a este clima, a menudo sin saberlo, incluso la multiplicación y superposición de información, comentarios y opiniones llamados científicos, que acaban provocando confusión en el lector u oyente", detalló Jorge Bergoglio.