Efemérides del día de la fecha, 29 de Enero

FALLECE OSVALDO SORIANO Osvaldo Soriano nació el 6 de enero del año 1943 en Mar del Plata, Buenos Aires. Impulsado por su pasión por el fútbol y la admiración hacia el reconocido relator Osvaldo Caffarelli, Soriano comenzó a escribir en la sección deportiva del diario "El Eco de Tandil": "Tengo una deuda con él porque, aun sin conocerlo, seguramente al permitirme conocer una radio por dentro influyó mucho para que yo dejara el fútbol, me hiciera periodista deportivo y me gustara el oficio". A los 26 años partió a Buenos Aires, donde empezó a trabajar en las revistas "Primera Plana", "Semana Gráfica", "Panorama" y los diarios "La Opinión" y "Noticias". Por otro lado, en el año 1973 publicó su primera novela, "Triste, solitario y final", la cual fue bien recibida por los críticos. Tras el golpe de Estado del año 1976, el escritor se exilió en México, Bélgica y Francia, países en los que escribió su segundo libro "No habrá más penas ni olvido" (1978). Además, trabajó en los diarios "El País" de España, "Il Manifesto" de Italia y "Le Monde" de Francia. Más adelante, en el año 1980, publicó uno de sus libros más aclamados: "Cuarteles de invierno". En el año 1984 regresó al país y, tres años después, fue uno de los fundadores de "Página 12". Entre sus obras se destacan "A sus plantas rendido el león" (1986), "Rebeldes, soñadores y fugitivos" (1988), "Una sombra ya pronto serás" (1990) y "El ojo de la patria" (1992): "[Las historias] vienen solas; me invaden y vienen con poca asiduidad […] Parto de una escena, de una imagen o de un personaje, pero siempre en determinada circunstancia que va a desatar lo que sigue". Falleció en el año 1997 en Buenos Aires.



CARLOS TEVEZ DEBTA EN CORINTHIANS Carlos Tevez arribó al Corinthians en el año 2005 luego de convertirse en una figura indiscutida de Boca al consagrarse, en el año 2003, campeón del Torneo Apertura, la Copa Libertadores, la Copa Intercon-tinental y, en el 2004, campeón de la Copa Sudamericana. Su debut en el Timão fue en la victoria 1-0 ante América; a pesar de que no pudo convertir el gol del triunfo (lo hizo Dyego Coelho), tuvo una gran actuación que le valió la ovación de los hinchas: "Me sentí bien, corrí todo el partido, pero todavía tenemos que mejorar mucho como equipo. Es la primera vez que jugamos todos juntos y esto recién empieza". Su primer gol arribó unos días después en la victoria 2-0 frente a Inter de Limeira. En este equipo, El Apache convirtió un total de 46 goles en 77 partidos y salió campeón del Brasileirao 2005.



SE LANZA "ALICE" Un día como hoy en el año 2010, Avril Lavigne lanzaba el sencillo "Alice". Perteneciente al álbum "Goodbye Lullaby" (2011) y compuesto por la cantante canadiense, la canción fue compuesta para formar parte de la banda sonora de la película "Alicia en el país de las maravillas" (2010) de Tim Burton: "Apenas colgué mi teléfono, salté al piano pues me encontraba sumamente inspirada; [...] había sido designada para escribir un tema para la película, tenía prácticamente todas las imágenes en mi cabeza".