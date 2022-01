P U B L I C







Julio Carreras Opiniones Ciudadanas: Economía o pseudo economía. ¿Se pueden solucionar las finanzas del país usando una pseudo ciencia? ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestro alrededor?: "A mí no me interesa la economía, total no puedo hacer nada". Debido a ello, traté de ver un poco más de aquello que todos los días está en nuestra vida y no le damos importancia, y me encontré con esto que sería muy importante que se tomen unos minutos y lean lo que significa porqué "todos quieren agarrar el queso". Actualmente el estudio de los factores económicos es primordial para cualquier persona. Todos los días se lee o se ve y escucha en los medios alguna noticia que es parte de un hecho económico directa o indirectamente. La economía tiene un espíritu universal. La economía se encuentra dentro de lo que llamamos ciencias sociales. Es parte integrante de la vasta sociedad de consumo. Nos relacionamos con ella por las compras en el mercado, cuando pagamos la cooperadora escolar, los pequeños intercambian cosas en la escuela, como vamos a manejar nuestro dinero para poder a fin de año ir de vacaciones, e infinidad de cosas más. ¿Les parece que puede no interesarles la economía? Ustedes se preguntarán: ¿es en realidad una ciencia? Tienen razón. No es una "ciencia" en el sentido general y específico de la palabra. Aquí podemos comenzar a llamarla "pseudo ciencia", porque está dentro de lo social, porque repercute directamente en la interrelación de grupos sociales, la ciencia trasciende los hechos, es decir, produce nuevos hechos; es analítica; especializada; clara y precisa. La economía no es así. ¿Cuándo la economía puede ser considerada ciencia? Según Aristóteles, "es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran los recursos o el empleo de los recursos existentes con el fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas y los grupos humanos. Su objeto de estudio es la actividad humana y, por tanto, es una ciencia "social". La realidad es que, la economía no es una ciencia exacta-positiva, como la física, química, matemáticas, etc. Es una ciencia social, cuyo factor determinante es el comportamiento de las personas, y como este es cambiante, también las supuestas leyes económicas lo son. Si tenemos hechos cambiantes, no tenemos posibilidad de lograr una secuencia que nos permita emitir una constante. Pues nos faltan las características de la ciencia que hemos nombrado. Por lo tanto al no existir reglas invariables a cumplir, pues dependen de la economía de acuerdo a la necesidad de las personas, no pueden resistir un cuestionamiento sobre su validez científica para ser considerada una ciencia, por lo tanto es una pseudo ciencia. En la economía se consideran estos componentes: tierra, trabajo y capital, este último incluiría la organización. La tierra se refiere a los recursos naturales que utilizamos para el proceso de producción y el pago a este factor es la renta. El trabajo es la actividad humana puente por medio de la cual se transforman o adaptan la materia prima para satisfacer necesidades humanas. De este trabajo sale la remuneración para el salario. El factor capital son los recursos económicos susceptibles de reproducirse y que ayudan a la producción. (Maquinaria, equipo, herramientas.etc). La organización está a cargo de técnicos para dirigir, organizar y orientar el proceso productivo. En cuanto a la remuneración tanto para el capital como para la organización es la ganancia. Fuentes: (MENDEZ, 2001); Economía (ciencia económica) - https://es.wikipedia.org › wiki ›.-