En el inicio del Torneo Nocturno en Zárate se impuso 4-1 sobre Defensores de Estrada con goles de Mateo Cejas (2), Valentín Villalba y Alexis Giménez. Mientras el plantel de Primera de Puerto Nuevo sigue con su puesta a punto para la Temporada 2022 de la Primera C, también la Reserva del Auriazul sigue sumando entrenamientos y rodaje para los desafíos que deberá afrontar en la cuarta categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese marco, los juveniles del Portuario comenzaron el jueves con su participación en el Torneo Nocturno que organiza la Liga Zarateña en la vecina ciudad. Y empezaron de gran forma: superaron 4-1 a Defensores de Estrada por la primera fecha del Grupo A de este certamen. Los goles del conjunto de nuestra ciudad fueron convertidos por Mateo Cejas (2), Valentín Villalba y Alexis Giménez. En tanto, la formación que presentó el entrenador Franco Toloza en esta oportunidad estuvo integrada por Facundo Brito; Joaquín Palestini, Lautaro Bentivoglio, Mateo Cejas, Diego Espíndola; Rodrigo Reggini, Alexander Velázquez, Nicolás Sellar, Braian Sánchez; Jeremías Villarreal y Alexis Giménez. Luego ingresaron Maximiliano Alday, Braian Cívico, Ariel Francoviche, Eliseo Capurro, Valentín Villalba y Lautaro Acosta. La Reserva de Puerto Nuevo (que el pasado fin de semana se había medido con Otamendi FC) está integrada completamente por juveniles de la institución y se prepara para participar del torneo de Tercera División de la Primera C, una competencia que el Auriazul no tenía cuando estaba en la Primera D. Para ello se conformó este selectivo y también un cuerpo técnico que es encabezado por Franco Toloza, pero que también cuenta con Luciano Murúa, Daniel Weismer y el profe Matías Valerio. Y que, además, sumará en adelante a Marisa González, referente del fútbol femenino Portuario, tanto del primer equipo (es la histórica capitana) como de la Escuelita de formación.

LOS JUVENILES DEL PORTUARIO ARRANCARON CON EL PIE DERECHO SU PARTICIPACIÓN EN ZÁRATE.



LA PRIMERA, SIN AMISTOSO Para este viernes, Puerto Nuevo tenía programado su cuarto amistoso de pretemporada frente a San Miguel. Sin embargo, el ensayo debió ser cancelado por casos de coronavirus en el Trueno Verde. Una situación que también ha afectado al Portuario: su entrenador, Alejandro Albamonte, debió aislarse esta semana. Anteriormente, el Auriazul ya se había medido con la Reserva de San Lorenzo y también con Ferro Carril Oeste y All Boys. Y ahora, de no confirmarse el encuentro ante Estudiantes de La Plata por Copa Argentina (algo que ya no parece probable), el cuerpo técnico buscará un nuevo rival para el próximo fin de semana, teniendo en cuenta que el Torneo Apertura de la Primera C comenzaría el 12 de febrero (ese fin de semana, Puerto Nuevo recibirá a Berazategui).