VIAJÓ GUIDO RODRÍGUEZ Después de no haber podido viajar hacia Argentina por haber dado positivo de coronavirus, Guido Rodríguez obtuvo en las últimas horas un PCR negativo y se sumaría hoy a la Selección con miras al partido frente a Colombia del próximo martes. Su incorporación es fundamental para Lionel Scaloni, dado que tanto Leandro Paredes como Rodrigo De Paul están suspendidos, por lo que Lisandro Martínez era la única opción que tenía para el puesto de volante central. Los otros suspendidos por acumulación de amarillas son los defensores Nicolás Otamendi (volvería Germán Pezzella) y Nicolás Tagliafico (Marcos Acuña lo reemplazaría como lateral izquierdo).



TRIUNFAZO DE PERÚ Ayer, en el cierre de la 15ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, Perú venció 1-0 como visitante a Colombia con un gol de Edison Flores a los 40 del segundo tiempo. Con esta victoria, los dirigidos por Ricardo Gareca quedaron ubicados en el cuarto puesto con 20 puntos, uno más que Uruguay (19) y tres más que Colombia (17). Por su parte, Bolivia (15) desperdició una gran oportunidad de meterse de lleno en la pelea por un boleto a la Copa del Mundo: ayer fue goleado 4-1 por Venezuela, en el debut de José Néstor Pekerman como DT de la Vinotinto. La próxima fecha se disputará el martes y tendrá los siguientes enfrentamientos: Bolivia vs Chile, Uruguay vs Venezuela, Argentina vs Colombia, Brasil vs Paraguay y Perú vs Ecuador. IRÁN AL MUNDIAL El Seleccionado de Irán venció 1-0 a Irak por la séptima fecha de la Eliminatoria Asiática y, de esta manera, aseguró su clasificación al Mundial de Qatar 2022, luego de seis victorias y apenas un empate. Muy cerca de lograrlo, también en el Grupo A, está Corea del Sur: lo conseguirá si el martes derrota a Siria. En cambio, a falta de tres fechas, el Grupo B está más apretado: lidera Arabia Saudita (19), escoltado por Japón (15) y Australia (14). Los primeros dos clasifican, mientras los dos terceros se enfrentan entre sí para definir qué país disputará la repesca contra el 5º de las Eliminatorias Sudamericanas. CANADÁ NO AFLOJA Por la novena fecha de las Eliminatorias CONCACAF, Canadá venció 2-0 a Honduras como visitante y se mantuvo como líder con 19 puntos. Como escolta sigue Estados Unidos (18), que superó 1-0 a El Salvador. Y en el tercer lugar se despegó México (17), que en los últimos 10 minutos le dio vuelta el partido a Jamaica y le ganó 2-1. Hoy, los tres estarían clasificando a Qatar, mientras Panamá (4º con 14, tras caer 1-0 con Costa Rica) disputaría el repechaje ante una Selección de Oceanía. DOS MILLONARIOS MÁS El lateral izquierdo Elías Gómez (ex Argentinos Juniors) firmó su contrato con River Plate y ya empezó a entrenar bajos las órdenes de Marcelo Gallardo. Según trascendió, desde Núñez desembolsaron 1,5 millones de dólares por el 70% de su ficha. Por su parte, Esequiel Barco (exIndependiente y Atlanta United) se hizo ayer la revisión médica y hoy sería presentado. Tras los chequeos de rutina, el mediapunta explicó que se decidió por el Millonario por considerarlo "un trampolín" hacia Europa y la Selección Argentina. TERCERO PARA BOCA Después de las incorporaciones de Darío Benedetto y Nicolás Figal, Boca Juniors tiene todo listo para cerrar su tercer refuerzo: el mediocampista Guillermo Pol Fernández arribó ayer al país para volver a calzarse la camiseta del Xeneize después de desvincularse de Cruz Azul.