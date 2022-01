En el partido entre titulares se impuso 2-1 con goles de Laureano Tello y Nicolás González. Y en el segundo venció 1-0 con gol de Federico Haberkorn. Sin brillar, pero asentándose en su funcionamiento, Villa Dálmine salió victorioso de su tercer amistoso de pretemporada camino al Campeonato 2022 de la Primera Nacional: en la mañana de ayer venció 2-1 y 1-0 a Deportivo Merlo en los dos encuentros que se disputaron en el estadio de Mitre y Puccini. En los primeros 60 minutos (divididos en dos tiempos de 30) se midieron los conjuntos titulares. Para ese choque, Marcelo Franchini volvió a la defensa que utilizó en el primer ensayo frente a Estudiantes de Río Cuarto, aunque antes de la finalización de la primera parte debió recurrir a Agustín Alberione porque Federico Mazur sufrió un corte en su cabeza. En el mediocampo no estuvo Ezequiel D´Angelo (no participó del amistoso por una sobrecarga en el isquiotibial) y se mantuvo Rafael Sangiovani, quien arrancó a la derecha de Braian Camisassa. En tanto, a la izquierda del cordobés se paró Laureano Tello. Y en ofensiva, el DT volvió a probar con Lautaro Díaz y Nicolás González como extremos junto a Juan Pablo Zárate como centrodelantero. En un trámite parejo, en el que se alternaron momentos (lo mejor del Violeta estuvo en que logró presionar mejor en la zona de gestación del rival y también en circulaciones más prolongadas del balón), el local se puso en ventaja en el inicio de la segunda parte (ya con Emiliano Agüero como volante central) gracias a una contra que inició el arquero Germán Montoya y que le permitió a Díaz escaparse solo por derecha para luego cederle el gol a Tello. Sin embargo, la diferencia duró poco: una desinteligencia entre Fernando Moreyra y Montoya en la intención de salir limpio desde atrás le permitió a Tomás Díaz empujar la pelota abajo del arco para marcar el 1-1. Pero allí no terminaría la historia: a los 24 minutos, González ejecutó con mucha precisión un tiro libre y colgó la pelota en el ángulo del arco defendido por el experimentado Martín Ríos para señalar el 2-1 con el que finalizaría el duelo de titulares. Fue el segundo tanto consecutivo para el exjugador de Defensa y Justicia. En el segundo encuentro de la mañana se destacó la aparición de Sangiovani como lateral derecho (posición en la que jugó en la Primera de Rosario Central; aunque se formó como mediocampista) y el debut de Federico Haberkorn, quien marcó el único tanto de esos 60 minutos: sobre el final, controló un muy buen pase del juvenil Valentín Albano y definió cruzado ante el achique del arquero. De esta manera, Villa Dálmine se quedó con una doble victoria ante el Charro en este tercer amistoso de pretemporada. Para la formación titular fue su primera victoria después de los empates 1-1 con Estudiantes de Río Cuarto y Comunicaciones, mientras para la alineación suplente fue su segundo triunfo en fila, dado que había caído 2-0 con el elenco cordobés y luego había derrotado por 2-1 al Cartero. Hoy, los jugadores tendrán descanso y mañana iniciarán la última semana de pretemporada, la cual concluirá con el amistoso planificado ante Deportivo Armenio para el próximo sábado. Después de ese ensayo, el plantel y el cuerpo técnico entrarán en la semana previa de partido, dado que el sábado 12 de febrero, Villa Dálmine debutará en el Campeonato 2022 frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

UNA CORRIDA DE LAUTARO DÍAZ GENERÓ LA APERTURA DEL MARCADOR EN EL PRIMER PARTIDO.



PRIMER PARTIDO VILLA DALMINE (2): Germán Montoya; Federico Mazur, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Rafael Sangiovani, Braian Camisassa, Laureano Tello; Lautaro Díaz, Juan Pablo Zárate y Nicolás González. DT: Marcelo Franchini. CAMBIOS: PT 26m Agustín Alberione x Mazur. ST Emiliano Agüero x Camisassa y 19m Joaquín Rikemberg x Sangiovani. DEPORTIVO MERLO (1): Martin Ríos; Rodrigo Herrera, Sebastian Ibars, Lucas Reynoso, Gastón García; Franco González, Santiago Kubiszzyn, Gabriel Arce, Daniel Garro; Pablo Soda y Tomás Díaz. DT: Leonel García. INGRESARON: Enzo Benítez y Marcelo Bechen. GOLES: ST 3m Laureano Tello (VD); ST 5m Tomás Díaz (DM) y 24m Nicolás González (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Darío Alegre. DETALLE: se jugaron dos tiempos de 30 minutos SEGUNDO PARTIDO VILLA DALMINE (1): Alan Sosa; Rafael Sangiovani, Agustín Solveyra, Gabriel Pusula, Lucas Amud; Valentín Albano, Emiliano Agüero, Joaquín Rikemberg; Valentín Umeres, Juan Cruz Franzoni y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini. CAMBIOS: PT 12m Gino Olguín x Agüero. ST 11m Jeremías Kruger x Sangiovani; Juan Farias x Rikemberg y Federico Haberkorn x Umeres; 15m Francisco Salerno x Sosa. DEPORTIVO MERLO (0): Guido Ferrara; Denis Brizuela, Gonzalo Zabala, Thiago Toloza, Gastón Vega; Marcos Macchione, Mauro Pajón, Diego Cabrera, Enzo Benítez; Mario Ayala y Brian Benitez. DT: Leonel García. INGRESARON: Rodrigo Godoy, Marcelo Vidal, Franco Colela y Marcelo Bechen. GOL: ST 28m Federico Haberkorn (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Darío Alegre. DETALLE: se jugaron dos tiempos de 30 minutos.

AGUSTÍN ALBERIONE, QUE SUPLANTÓ AL LASTIMADO FEDERICO MAZUR, PELEA EN LAS ALTURAS.



DE TIRO LIBRE, NICOLÁS GONZÁLEZ VOLVIÓ A CONVERTIR PARA EL VIOLETA.