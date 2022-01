Carlos Ortega celebró las condiciones del acuerdo con el FMI

"Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no habrá ninguna reforma laboral, ni se venderán empresas públicas estratégicas para cancelar deuda", señaló el Secretario General del gremio de empleados de la ANSeS y referente de la agrupación Néstor Kirchner Campana. "Ninguna negociación es fácil y perfecta, pero si algo está claro es que la encabezada por el Ministro Guzmán nunca tuvo una posición de resignación y entrega, porque el propio FMI reconoció que semejante endeudamiento que tomó Macri no sirvió para nada y el propio Fondo es responsable en parte de que así haya sucedido", señaló Carlos Ortega, y agregó: "Mientras los trasnochados y cipayos de siempre apostaban al fracaso de la negociación y al default, se logró que la Argentina un acuerdo sin que haya políticas de ajuste". En ese sentido, el referente de la Agrupación Néstor Kirchner Campana recordó: "Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no habrá ninguna reforma laboral, ni se venderán empresas públicas estratégicas para cancelar deuda. Vamos a salir adelante con más trabajo, más producción y mejores condiciones de estabilidad macroeconómica". "Lo que se consiguió esta semana es una gran señal positiva, tanto para los mercados como para la gente. A pesar de todo lo que se dijo, ahora quedó en evidencia que tanto Alberto como Cristina que mantuvieron siempre el rumbo y la lucidez para defender los intereses de todos los argentinos y las argentinas, abriendo una puerta a la esperanza y al crecimiento. Pero para eso es necesario que todos tiremos para el mismo lado, y entre todos saquemos a la Argentina adelante", concluyó el Secretario General del SECASPFI, gremio de los empleados de la ANSeS.

Carlos Ortega. Foto gentileza de: www.otrocontenido.com.ar