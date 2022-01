P U B L I C



"ACTITUD GOLPISTA" En la antesala de la movilización del kirchnerismo contra la Corte Suprema, la alianza Juntos por el Cambio remarcó este sábado que la Constitución establece el modo para remover jueces y subrayó que "este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno", ya que advirtió que "se trata lisa y llanamente de una actitud golpista". El espacio opositor cuestionó el apoyo de funcionarios nacionales, incluido el presidente Alberto Fernández, a la marcha a Tribunales convocada para el próximo martes y afirmó que el respaldo oficial "es un acto de suma gravedad institucional y otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos". En el comunicado emitido, Juntos por el Cambio añadió: "Ninguna de las políticas que propuso el Gobierno en materia judicial tuvo en cuenta a los sectores más postergados de la sociedad que tienen dificultades en acceder al servicio de Justicia, ni tampoco le interesó proseguir con experiencias exitosas que disminuían considerablemente el tiempo de duración de los procesos".



REPRESORES BENEFICIADOS Tres represores de la última dictadura militar fueron beneficiados con salidas transitorias, una decisión que fue repudiada por el Gobierno. Se trata del ex penitenciario Juan Carlos Avena y los ex policías Eduardo Emilio Kalinec y Luis Donocik, todos condenados a perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, pero que obtuvieron el pasado viernes una buena noticia de parte de la Sala de Casación integrada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Mahiques y Carlos Gemignani. En el último día de la feria, previo a que se modifique la conformación de la Sala de Casación, los magistrados decidieron revocar la resolución del Tribunal Oral Federal que había denegado las salidas transitorias solicitadas por las defensas de los represores. La Secretaría de Derechos Humanos, que en su rol de querellante en la causa ABO (Atlético, Banco y Olimpo) se había opuesto a los planteos de Avena, Kalinec y Donocik, lamentó la decisión judicial y repudió el beneficio otorgado a los represores. Ante la medida, el área conducida por Horacio Pietragalla Corti subrayó que el otorgamiento de las salidas transitorias genera "una controversia que no sólo incluye a sus víctimas directas, sino que atraviesa también a la sociedad en general en virtud de la indeleble impresión en la memoria colectiva que significaron los hechos por los cuales los imputados fue juzgado y condenado". HORROR EN ROSARIO Una nena de un año y sus padres fueron asesinados a balazos en Rosario cuando salían de un "casamiento narco". El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado: tras asistir a una fiesta de casamiento en la localidad de Ibarlucea, una familia fue baleada desde una camioneta Volkswagen Amarok cuando se trasladaban en un auto marca Audi. Como consecuencia de los disparos, un hombre de 37 años, identificado como Maximiliano Giménez, y su hija de un año resultaron heridos y fueron trasladados por un particular hasta el Hospital Eva Perón, de la localidad de Granadero Baigorria. Pese a la atención médica que recibieron en el centro de salud, ambos murieron. El cuerpo de Giménez tenía 20 impactos de bala y el de la nena, seis. Luego de la balacera, los atacantes se llevaron el Audi y secuestraron a Vanesa Romero, la pareja del conductor y madre de la niña baleados: la trasladaron hasta cercanías del Canal Ibarlucea, donde fue asesinada y su cuerpo y el auto fueron calcinados. Los investigadores barajan la hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes y que los asesinos eran sicarios.