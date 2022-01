Alejandra Dip





Reseteando a lo originario, volviendo a la cuentas de los día de los nativos. Año 9 IK del 5129. Comienzo de la nueva cuenta haab el 19/2/22 año 10 manik del 5130 y nuevo comienzo del año cholqu´ij de 260 sagrado el día 15/3/22. Mano MANIK- KIEJ - miquiztli: sanación, realización, poder creativo, acción, logros. Animal de poder venado. MANIK 3 - los nacidos en esta Energía fueron concebidos en un día cauac y su destino men. Mano - MANIK- KIEJ, los 4 puntos cardinales. el día del balance. Mano cerradas símbolo de las 4 direcciones, los 4 sostenes del cielo, nos ordena, nos obliga a que debamos hacer el bien. Día de los cargadores de años. 1 cargador del nuevo mundo - energía del próximo año entrante haab. Energías acompañantes; manik, engendrada en cauac y de destino men, a la derecha imix la orienta al arte y ben del lado izquierdo dando buena fortuna. Cuando vivimos en momento presente, sin necesidad de estar tratando de descubrir cosas que no existen, bajando el nivel de exigencias, sólo conectando con el disfrute y una idea de felicidad, es cuando realmente sanamos. La Mano nos asiste desde la sanación. Sana el cuerpo, la mente y el alma, cuando podemos estar flexibles a las avenencias del mundo de hoy. Sanamos cuando nos podemos transformar y adaptarnos rápidamente a los cambios, cuando podemos dejar el pasado atrás, cuando podemos dejar de vivir adelantados, perdiéndonos el presente. Hoy podemos decidirnos a sanar o pasarnos de exigencias. CUIDADO. La Mano mal aspectada es agresiva. A estar atentos, en los tiempos que corren con los golpes, agresiones, violencia en la calle o en el hogar. Estamos atravesando momentos de mucha violencia producto, también de la pandemia que no termina, las nuevas cepas, las variantes, etc. Esta Energía está muy fuerte, así que es óptimo para todo estudio médico, intervenciones, pedir por la salud de los enfermos, hacer sesiones de Reiki, sanación y todo lo que tenga que ver con la salud, con lo creativo, con la realización, y con hacer cosas donde las manos tomen el rol protagónico. Las claves para hoy son: adaptabilidad, vivir el momento, cerrar ciclos, flexibilizar y sanar. Así nos impacta este ciclo de la Serpiente y esto recién comienza. Tenemos que aprovechar esta corredera de portales en nuestro favor. ¡Transformemos para sanar. Buen domingo para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar