Siguiendo el conteo de los pueblos

Empiezo un camino de reseteo informativo en busca del origen de los pueblos mesoamericanos encontrando otras energías cargadoras de años, otro conteo, otros comienzos; para volver al origen. Estudié Calendario Maya desde el 2014 de la mano de Federico De Robertis que hacia Calendario cholquij y cosmovisión maya y quiche. Lamentablemente mi profesor murió año más tarde y quedó mucha información ahí sin ser descubierta. Él tenía una mirada de pueblo nativo pero intervenido por Arguelles, un artista norteamericano que de la mano de la new age, interviene en el calendario original maya y crea la ley del tiempo o sincronario de las 13 lunas o dreamspell. Con el comienzo de la cuenta el 26/7, buscando, estudiando, analizando a los olmecas, el calendario kiche, el yucateco, el cholquij, voy descubriendo las intervenciones del Arguelles con otras herramientas, ni más ni menos valiosas, pero no mayas, que son bastante difíciles de separar, porque fueron intervenidas antes por españoles. Diego Landa, un sacerdote hizo sus propias interpretaciones de los tablas mayas, después quema y el gobierno español manda más tarde a rescatar toda esa sabia información ya perdida por el incendio. Ya en los años 50, Yuri Knorozov, hombre soviético descifró la escritura maya a lo largo de cuatro décadas, a 10.100 kilómetros de distancia de México. Y es que nadie antes de Knorozov había logrado descifrar la escritura maya jeroglífica, que durante 500 años se había mantenido silenciosa pese a las esforzadas investigaciones de expertos mayistas de todo el mundo. El primero en intentar descifrar los códigos mayas fue Diego Landa, un fraile franciscano. Varios siglos después, en medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, un soldado soviético de 21 años se cruzó de manera fortuita con el libro de Landa en plena ocupación de la vencida Alemania nazi, en abril de 1945 y fue el Yuri que por estudios de lingüística puede descifrar los códigos de dresle y ahí entender la verdadera interpretación de los glifos y tablas mayas. Desde que yo conozco esta información empiezo un camino de reseteo informativo en busca del origen de los pueblos mesoamericanos encontrando otras energías cargadoras de años, otro conteo, otros comienzos, y para volver al origen de los tiempos a las raíces mesoamericanas. A partir del día de hoy voy a recuperar la energías originarias de nuestras raíces americanas, siguiendo el conteo de los pueblos y no del sincronario de 13 lunas de Arguelles, por lo consiguiente la Energía del día domingo 30/1/22 es la Energía manik 3 de la Trecena de la Serpiente, del Año 9 ik 5129.