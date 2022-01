Deudores de cuotas alimentarias no podrán realizar, obtener ni renovar la licencia de conducir

La Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio informó que, por disposición del Gobierno provincial, todos aquellos que no estén al día con sus obligaciones, se les otorgará una licencia provisoria por 45 días, con la obligación de regularizar su situación dentro de dicho plazo para obtener la definitiva. Desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio informaron que, por disposición del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las personas que deban cuotas alimentarias no podrán obtener ni renovar la licencia de conducir. Al sistema provincial de licencias se incorporó un control sobre los aspirantes a la licencia de conducir, a los fines de verificar si se encuentran activos en el Registro de Deudores Alimentarios en el territorio bonaerense. Esta medida, que está enmarcada en el artículo 5 de la Ley Provincial Nº 13.074, establece que en caso de que un ciudadano no esté al día con sus obligaciones, para la solicitud de la licencia de conducir o renovación se le otorgará una provisoria por 45 días, con la obligación de regularizar su situación dentro de dicho plazo para obtener la definitiva. Una vez cumplida la vigencia de la licencia provisoria, si la persona continúa registrado como deudor alimentario, no podrá tramitar una nueva licencia ya que será bloqueado, salvo una decisión judicial indique lo contrario. "El objetivo de dicha medida es colaborar en la lucha contra el incumplimiento del pago de alimentos, como alternativa para torcer la voluntad del padre o la madre deudor y lograr que se cumpla con el pago de la cuota", aseguró la subsecretaria de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Municipio, Romina Buzzini. Y sumó: "El único beneficiado con la nueva regulación de la deuda es el niño o adolescente destinatario de la misma". En la página web del Registro de Deudores Alimentarios Morosos podrá obtenerse información para el vecino sobre cómo solicitar el levantamiento de la inscripción de un deudor, como así también todas las deudas o consultas sobre dicha temática.

Se busca beneficial al niño o adolescente destinatario de la cuota alimentaria.