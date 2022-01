Efemérides del día de la fecha, 30 de Enero

DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ Impulsado por el profesor y poeta español Llorenç Vidal en el año 1964 e instituido por la UNESCO en el año 1993, en este día se fomenta la cultura de la no violencia y la paz y se resalta la importancia de la educación como herramienta para promover la tolerancia, la solidaridad y el respeto por los Derechos Humanos: "Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestro alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas". Esta fecha fue elegida para conmemorar el fallecimiento del líder pacifista Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre del año 1869 en Porbandar, India Británica. Proveniente de una familia influyente y acaudalada, Gandhi estudió Derecho en University College de Londres. Tras graduarse, regresó a India y trató de asentarse en Bombay sin éxito por lo que, en el año 1893, partió a Durban (Sudáfrica) para trabajar en una empresa india. En ese país, unió a la comunidad india en el Partido Indio del Congreso de Natal para protestar pacíficamente contra la discriminación racial y la desigualdad. Lo cual provocó que fuera encarcelado en múltiples ocasiones, sin embargo, la presión sobre el gobierno fue tal que el general Jan Christian Smuts tuvo que negociar con Gandhi una solución. En el año 1915 retornó a India y, cuatro años después, encabezó las protestas pacíficas que reclamaban la independencia, lo que ocasionó que fuera arrestado muchas veces. En el año 1930 protagonizó la Marcha de la Sal, una protesta contra el monopolio británico de la sal en su país, por la que instó a los ciudadanos a boicotear a los ingleses llenando cuencos con agua del Océano Índico y dejándola evaporar para conseguir la sal; lo que provocó su encarcelamiento por 9 meses y, posteriormente, el reconocimiento del derecho a recolectar sal. En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) intensificó su reclamo por la independencia negándose a formar parte de la guerra, finalmente en el año 1947, el fin del conflicto bélico junto a la presión popular fueron claves para la independencia india. Fue asesinado en el año 1948 por un fanático hindú de ultraderecha.



CONCIERTO EN LA AZOTEA Hace 53 años, The Beatles realizaron el mítico concierto en la azotea de Apple Corps: "Subimos al techo para resolver la idea del concierto en vivo, porque era mucho más simple que ir a otro lado; tampoco nadie había hecho eso, por lo que sería interesante ver qué sucedía cuando comenzáramos a jugar allí. Fue un lindo y pequeño estudio social" dijo George Harrison. En ese entonces, la banda británica, acompañada por Billy Preston, tocó durante 42 minutos las canciones "Get back", "I´ve got a feeling", "Dig a pony", "One after 909" y "Don´t let me down", entre otras. Debido a las molestias que generó la música en algunas personas, la policía finalizó el recital. Antes de apagar los micrófonos, John Lennon dijo: "Quiero agradecerles a todos, en nombre de la banda y de todos los que estamos aquí. Esperamos haber pasado su audición".



SE LANZA "PHYSICAL" Un día como hoy en el 2020, Dua Lipa lanzaba el sencillo "Physical". Perteneciente al álbum "Future Nostalgia" (2020) y compuesto por la cantante británica junto a Jason Evigan y Clarence Coffee Jr., la canción está inspirada en la música de los años 80´: "Está muy inspirada en los años 80, es bastante ´Flashdance´ y es divertida, puedes bailarla. Definitivamente es mi canción más loca de alta energía".