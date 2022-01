La experiencia personal de estudiar y graduarme siendo ya mayor, me ha permitido ver la mano y el cuidado permanente de nuestro Padre celestial. Reconocer el lugar de privilegio que tenía preparado para mi vida, y seguramente lo tendrá para la vida de los que en Él confían. La misericordia, la buena voluntad del Señor hacia nuestra persona, la gracia, y la protección, son los ingredientes que Dios nos da, a los cristianos, por los méritos de Jesucristo. "Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro" (Hebreos 4:16) Cuando en el transcurso de nuestra vida, enfrentamos situaciones adversas, dificultades, muchas veces caemos en la ansiedad, en la preocupación y el descontento, creemos que podemos ocuparnos de todo, y olvidamos que Dios está en control. "Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros" (1ra Pedro 5:6-7) Saber y confiar que Él tiene cuidado de nosotros, que está en control, permite enfocar los pensamientos en "todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de amable", y continúa el vers. (Filipenses 4:8) aconsejándonos cómo direccionar nuestros pensamientos. Nosotros tenemos control sobre ellos, y está en nuestra voluntad, enfocarlos hacia aquello que nos edifica, nos alienta, y nos fortalece espiritualmente. Y hoy, ya en el ocaso de mi trayectoria laboral, puedo reconocer y valorar ese "lugar de privilegio" que el Señor, en su infinito amor, mantuvo reservado para mí. ¡Gracias Señor!!! "Pero", se acerca otra etapa, la de la incertidumbre, de lo por venir, la gestión de trámites, que serán el sostén económico del futuro, alejada del trabajo. Pero en medio de este desconocimiento, puedo experimentar la paz, que sobrepasa todo entendimiento y confiar. El (Salmo 37:5) dice "Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará". No hace falta más. La fe mueve las manos de Dios. Hoy te animo a que, en medio de la incertidumbre, te acerques a Jesucristo y tomado de su mano, no te paralices, sigue adelante, pero siempre "confiando en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos y de lo que pedimos". (Efesios 3:20) "Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre". (Salmo 16:11) El poder de Dios nos guarda, nos protege, y nos alienta por medio de la fe, en todo tiempo, tanto en los días buenos como en los otros, nuestra seguridad y garantía está en sus manos, que son las mejores. Te animo a acercarte más a Dios y ejercitar tu conciencia, a direccionar tus pensamientos en todo aquello que pueda ser para edificación, y podrás experimentar paz, consuelo, entereza, más allá de las pruebas presentes. ¿Quisieras, con la ayuda de Dios, tener tú, un lugar de privilegio? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar