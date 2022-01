La incredulidad y el rechazo, es uno de nuestros principales enemigos a la hora de profundizar nuestra espiritualidad.

En este cuarto domingo del Tiempo Ordinario corresponde la lectura del Evangelio según San Lucas, Capítulo 4, versículos del 21 al 30: "Y él comenzó a decirles: - Este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy mismo en presencia de ustedes. 22 Todos le manifestaban su aprobación y estaban maravillados por las hermosas palabras que había pronunciado. Y comentaban: - ¿No es este el hijo de José? 23 Jesús les dijo: - Sin duda, ustedes me aplicarán este refrán: "Médico, cúrate a ti mismo. Haz, pues, aquí en tu propia tierra, todo lo que, según hemos oído decir, has hecho en Cafarnaún". 24 Y añadió: - Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. 25 Les diré más: muchas viudas vivían en Israel en tiempos de Elías, cuando por tres años y seis meses el cielo no dio ni una gota de agua y hubo gran hambre en todo el país. 26 Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una que vivía en Sarepta, en la región de Sidón. 27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado de su lepra, sino Naamán el sirio. 28 Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron 29 y, echando mano a Jesús, lo arrojaron fuera del pueblo y lo llevaron a un barranco de la montaña sobre la que estaba asentado el pueblo, con intención de despeñarlo. 30 Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se fue".

"Jesús -dice el padre Rufino Giménez Fines- hace suyas las palabras del profeta Isaías y en primera instancia, no parece encontrar resistencia al respecto, incluso despierta admiración. Sin embargo, los nazarenos se sorprenden de que alguien común y conocido, digamos, el hijo del carpintero que vive a la vuelta de la esquina, haga semejantes prodigios… y terminan echándolo del pueblo. Pareciera que 2 mil años después, la cosa no ha cambiado mucho. ¿Cuántas veces, cuando termina la misa y volvemos a nuestra vida cotidiana, educadamente expulsamos a Jesús o directamente no se nos ocurre incluirlo? Nosotros, casi sin pensarlo, también expulsamos a Jesús y su Evangelio, acomodando las cosas según nos parece y no lo incluimos en nuestra vida cotidiana, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, e incluso en nuestras preocupaciones. Es como que nuestra fe va por un lado, y nuestras acciones por otro… Admiramos y aprobamos lo que Jesús dice y hace, pero nos cuesta bajar a tierra eso en lo que creemos. ¡Y el objetivo primordial de su mensaje es que lo vivamos cada día! Para eso, tenemos que estar predispuestos, y pedir de corazón al Espíritu Santo para que nos ilumine y Jesús obre en nosotros".

"El Espíritu del Señor reposa sobre Jesús, y sobre sus apóstoles. Pero de hecho, Jesús es algo más que un profeta: su mensaje es más importante en sí mismo que cualquier milagro que pueda realizar… sin embargo, para quienes lo escuchan parece ser lo contrario. Y ese es el origen del rechazo de Israel, que en definitiva lo llevará a la muerte. Para vivir intensamente los mandamientos y los sacramentos, hay que congregarse. Nada puede contra el verdadero amor. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia en particular, y en el mundo en general. El amor es la contracara de una sociedad ansiosa, egoísta, caprichosa, y autoritaria. Quizá por eso parezca que quienes en verdad aman, no están de moda… Pidamos iluminación, y poder ser atravesados por el proyecto de salvación a través de protección, de amor, y paz. La falta de fe es un obstáculo para la gracia de Dios, aun cuando sobran testimonios, cotidianos diría, de su existencia. Por ejemplo, el próximo 11 de febrero se cumplen 164 años de la primera aparición de la Virgen de Lourdes, en Francia. Desde entonces, millones de personas han peregrinado hasta el lugar, y la Iglesia Católica ha reconocido decenas de milagros y miles de curaciones inexplicables, siempre desde una mirada científica y con evidencia documentada. De hecho, en Lourdes hay una Oficina Médica encargada de estudiar estas sanaciones… ¿Hace falta que siga dando ejemplos? Claro que no, sabemos que nos llevaría una vida… Sin ir más lejos, en la Misa de Intercesión por los enfermos y afligidos celebrada en noviembre en Campana, Norma Giménez dio su testimonio: luego de la misa anterior recuperó la movilidad de su brazo izquierdo. Aun así, no se trata de esperar a ser testigos o protagonistas para decir: y sí, es por aquí. Como dijo el Papa Francisco, entendamos de una vez por todas que cada cristiano está llamado a profundizar en esta pertenencia fundamental, tratando de atestiguarlo con una conducta coherente de vida, cuyo hilo conductor es la caridad", concluye el sacerdote Rogacionista.