"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 30 de Enero de 2022 - Año II - Edición Nº 169 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina PUESTA EN VALOR DEL TEMPLO PARROQUIAL El año pasado el Consejo de Asuntos Económicos de la parroquia Santa Florentina realizó un relevamiento del templo, salones y casa parroquial para determinar las reparaciones necesarias ocasionadas por el natural deterioro del edificio, se fijó prioridades y se elaboró un plan de trabajo. Ya se reparó el techo de entrada al templo y se estuvo trabajando en descubrir las bocas de desagüe de la canaleta perimetral que recoge el agua de lluvia del techo principal. Toda esta obra se hace posible gracias a la ayuda de los fieles y personas de buena voluntad. El aporte se podes efectuar personalmente en la Secretaria Parroquial o mediante transferencia bancaria a la: Cuenta corriente en pesos Nº 075-008430/7 CBU: 0720075520000000843072 Parroquia Sta. Florentina Alias: ALMA.MUELLE.TERMO Contamos con el apoyo de la Comunidad y esperamos las propuestas creativas que surjan de los grupos parroquiales. Pedimos al Señor que la restauración del templo vaya acompañada de nuestra conversión.



VACACIONES: MUCHO MÁS QUE DESCANSAR ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en vacaciones? La mayoría aspiramos a hacer y disfrutar a pleno de nuestros tiempos de libre. Algunos se tentarán a homologar este tiempo con el ocio o el no hacer nada, pero no son sinónimo. Más allá de la idea popular de que son un equivalente, el ocio se ha entendido a lo largo de la historia de la humanidad como un camino predilecto para el conocimiento, la búsqueda de la verdad y de la felicidad. Estas semanas de libertad, emergen como un tiempo privilegiado para ese ocio. Lo habitual es que en los primeros días se piense en dormir, lo que es una reacción natural para volver a estar vital y activo, pero esta recuperación, desde el punto de vista físico, se puede lograr en poco tiempo, cambiando la rutina, durmiendo un poco más y liberándose de obligaciones. Unas vacaciones y un descanso de calidad se pueden lograr, por ejemplo, visitando un lugar natural. La ciencia no solo ha comprobado la propiedad restauradora de la experiencia en la naturaleza, sino que en los últimos años se ha evidenciado que, si estas experiencias las desarrollamos con nuestros familiares o amistades, los lazos que se forjan en estas vivencias son de un carácter más duradero y profundo. El hecho de compartir en un lugar al amparo de bosques, aguas, playas, montañas, aves y/ animales silvestres, sin las jerarquías y las normas de la vida formal y cotidiana, hace que las personas desarrollen relaciones más honestas y horizontales, lo que facilita la generación de una experiencia de comunidad, cariño y cercanía extraordinaria. Hay que aprovechar ese tipo de experiencias en las que el cuerpo y el espíritu se reconforta, donde los vínculos entre las personas se estrechan y se crean recuerdos que nos unen y encuentran. Esto es especialmente necesario y fundamental, luego de este largo periodo de confinamiento y distanciamiento. Que estas vacaciones se transformen en una experiencia recreadora de nuestra energía tan necesaria para enfrentar y sobretodo disfrutar el porvenir.

Disfrutando de un atardecer en familia



SE NECESITAN Se necesitan jóvenes dispuestos a dar su vida por un ideal. No se requiere experiencia previa. El "producto" no se publicita demasiado ni por cine, ni por radio, ni por televisión, ni por la prensa escrita. Sólo algunos medios "especializados" y algunos comunicadores le prestan atención. Se trata del Evangelio de Jesús, un "producto" milenario, pero siempre nuevo La "tarea" consiste en encarnar la Buena Noticia de ese Evangelio en la cultura de nuestro tiempo. Sostener los valores que el Maestro propuso en medio de la sociedad actual. Invitamos a dar la vida porque un ideal como este no se abraza a medias. Es la vida entera que se consagra con amor y por amor con una mirada diferente. La "recompensa" es inmensa. Quienes respondan a este llamado empezarán a conocer la felicidad verdadera. Esa felicidad que se construye en comunidad y que satisface las inquietudes más profundas del ser humano. Se admite a todos los que deseen acercarse con buena voluntad. El "único requisito" es querer jugarse entero por Jesús, Camino, Verdad y Vida.

Misionando en los barrios.







AVISO PARROQUIAL A partir del 1º de febrero la atención de la Secretaría parroquial será de lunes a jueves de 8:30 a 11:30 hs. y miércoles de 17 a 19 hs.