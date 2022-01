Acuerdo con el FMI: múltiples repercusiones

Referentes políticos, del oficialismo y la oposición, se manifestaron respecto al anuncio realizado el viernes por el Presidente Alberto Fernández. También sectores gremiales y empresariales. Una vez confirmado el acuerdo del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de US$45.500 millones contraída por la administración de Mauricio Macri, múltiples representantes políticos e institucionales de nuestro país, e incluso del exterior, se refirieron a este entendimiento. Tras el mensaje del Presidente Alberto Fernández, uno de los primeros en expresarse al respecto fue Sergio Massa: "Tenemos un acuerdo que no impone ni condiciona. Defendimos la reactivación económica. Con este acuerdo, vamos a poder seguir el camino de la recuperación y el crecimiento", señaló el Presidente de la Cámara de Diputados. Luego agregó: "El país tenía un ancla en la deuda heredada. Necesitábamos este acuerdo para tener más sustentabilidad. Confiamos que la oposición actuará con responsabilidad y patriotismo". También el viernes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof aseguró que el acuerdo "evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato" y le pidió a la oposición "que colabore y se haga cargo del desastre que dejó". En tanto, la Confederación General de Trabajo (CGT) respaldó el acuerdo, al que calificó como un "logro" de "nuestro Gobierno", dado que "prioriza el desarrollo económico" del país. En un comunicado de prensa, la CGT manifestó su "beneplácito con los términos sociales y laborales en los cuales se ha alcanzado el acuerdo" con el Fondo. "Nuestro Gobierno mantuvo con firmeza el compromiso de defender las políticas sociales, laborales y de seguridad social de nuestro país, y por eso expresamos nuestro apoyo al acuerdo", sostuvo la central obrera. Y luego remarcó que "nuevamente el peronismo viene a hacerse cargo del irresponsable endeudamiento contraído por gobiernos liberales, sosteniendo al mismo tiempo los derechos de los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados". Desde el exterior y a través de Twitter, el expresidente de Brasil Luiz Inácio "Lula" da Silva celebró el acuerdo y felicitó a "su amigo" Alberto Fernández, porque la negociación lograda "preserva la soberanía" y da la posibilidad de "velar por el desarrollo y la justicia social del pueblo". La voz crítica dentro de los sectores kirchneristas fue la del exvicepresidente Amado Boudou, quien ayer consideró que "la deuda criminal que tomaron la tiene que pagar (el ex presidente Mauricio) Macri, no el pueblo". En declaraciones formuladas en su programa radial, Boudou se mostró en desacuerdo con el principio de entendimiento anunciado este viernes: "No es un día de alegría, es un día en el que no hay nada que festejar", planteó Boudou. "Las empresas nacionales, los comerciantes, los trabajadores, los jubilados, y los sectores más vulnerables no tienen por qué pagar", disparó, al tiempo que consideró "posible encontrar un mecanismo mediante el cual (Macri y sus amigos) aporten parte de lo que se llevaron". Por su parte, los líderes nacionales de Juntos por el Cambio consideraron que es "positivo" el "primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" anunciado por el Gobierno y aclararon que ahora esperan a ver los "detalles del acuerdo definitivo". Luego de una reunión por videoconferencia, los integrantes de la mesa nacional de la principal coalición opositora emitieron un escueto comunicado en el que expresaron: "Juntos por el Cambio considera positivo este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que evita así un costoso default". Tras destacar que se trata de "un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la sociedad", los líderes de la alianza indicaron: "Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado". En lo individual, en esa línea, aunque con algunos "peros", se manifestó Alfredo Cornejo, extitular de la UCR: "La letra chica no está clara todavía y tampoco está claro cuál es el apoyo que tiene el Frente de Todos", advirtió. Por su parte, el Presidente del bloque de diputados de Juntos, Mario Negri, se metió en la interna del oficialismo y apuntó contra "el silencio" de Cristina Fernández de Kirchner respecto al acuerdo: "Los últimos pronunciamientos de la vicepresidenta han sido en un sentido absolutamente inverso a lo que el gobierno va a llevar adelante con el fondo. Hasta ahora el silencio de la vicepresidenta y dirigentes del kirchnerismo duro aturde", sostuvo Negri en declaraciones al programa "ConTacto Digital". En el sector empresario, distintos referentes coincidieron en que el acuerdo con el FMI fue una noticia positiva. "Celebramos el acuerdo alcanzado" sostuvo el titular de Toyota Argentina, Daniel Herrero. "Es un acuerdo que permite a la Argentina seguir en la senda de crecimiento", agregó. En particular, al sector automotriz, el acuerdo "le da un marco de previsibilidad sobre el futuro y sienta las bases para encarar un proceso de estabilización sustentable", indicó Herrero en diálogo con Télam. Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios informáticos (Cessi), Sergio Candelo, aseguró a Télam que "todo contexto de mayor certidumbre ayuda a la planificación de negocios, a pensar en largo plazo" y que saber "hacia dónde va la economía argentina es mucho mejor para trabajar".