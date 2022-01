NUESTRO E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com

Les voy a contar una historia. Voy a tratar de resumirla, pero les aseguro que es una buena historia. Hace poco menos de un mes llegó al taller un mecánico que, si bien no es de traer mucho trabajo, esta vez vino a pedir presupuesto para rectificar un motor completo. Pronto nos dimos cuenta que andaba buscando el presupuesto más barato. Como nosotros somos exempleados y ahora somos patrones y trabajadores de una sociedad, podemos competir abaratando un poco los precios de la mano de obra, pero no tanto de los repuestos. La cuestión es que, si bien éramos más baratos que el resto, aun así para el mecánico era difícil que el dueño del auto accediera a hacer frente al gasto. Hay que tener en cuenta que rectificar un motor completo con repuestos y mano de obra ronda entre los 30 y 50 mil pesos, dependiendo el vehículo. Pasaron unos días y el mecánico vino con la noticia de que el dueño del auto quería hacer el motor completo, pero por partes, a medida que tuviera dinero para entregar. Esta modalidad es aceptable, con un porcentaje del monto presupuestado se puede pedir los repuestos y comenzar a trabajar en el motor. Una vez terminado se espera que se cancele la totalidad de lo que falta. A pesar de ello, tenemos alrededor de 30 motores terminados que nunca han venido a retirar y obviamente es plata parada y en algunos casos, perdida. Un día vino el mecánico por otra cosa y le preguntamos qué onda con el motor, si acaso iba a seguir el dueño entregando dinero para seguir trabajando en él. Fue entonces que nos contó que se le estaba haciendo difícil conseguir dinero porque tenía un hijo de 12 años con cáncer y era paciente oncológico. Y sin el auto estaba gastando mucho en taxi y otros transportes. La verdad es que nunca habíamos hablado con el dueño del motor. ¿Sería cierto lo que nos contaba el mecánico? Muchas veces nos han engañado con diferentes mentiras, pero esto que nos decía el mecánico hubiese sido una mentira muy cruel. Fue entonces que nos reunimos los cinco compañeros y decidimos terminar de rectificar el motor poniendo todos los repuestos que se necesitaban y no cobrar ni un peso más con la sola idea de hacer menos pesada la carga que esa familia estaba llevando, si de verdad era cierto. Fue así que una vez terminado el motor llamamos al mecánico para avisarle que lo viniera a retirar y que no era necesario que le dijera al dueño que trajera más dinero. Diez días después apareció en el taller el dueño del motor, con su auto en marcha y con su pequeño hijito de 21 años. Sinceramente, yo conozco de cerca el cáncer pues mi padre y mi madre murieron por esa enfermedad y yo viví el proceso, pero ver a ese muchachito todo tapadito con un gorrito y con un barbijo, tan endeble… Se nos partió el corazón. El padre con su hijito venía a darnos las gracias por la ayuda que le dimos. Él no podía hablar: se le había cerrado la garganta y se le caían las lágrimas. Y a nosotros también. Cuando por fin pudo hablar, solo dijo "Gracias". Y cuando no se puede hablar, lo que yo hago generalmente es abrazar, porque cuando uno abraza se transmiten los sentimientos sin necesidad de palabras. Creo que hacía mucho tiempo no sentíamos la satisfacción de hacer algo por alguien desconocido. Y mucho más hacía que no recibíamos el pago más hermoso: ese "Gracias" y ese abrazo.