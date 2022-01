Se impuso 2-0 con un doblete de Joel Cerrudo. En cambio, Desamparados cayó 2-1 en su visita a Estrada de Zárate. Hoy juegan La Josefa y Deportivo San Felipe. Por la segunda fecha de la fase de grupos, Defensores de La Esperanza consiguió ayer su primera victoria en la Copa Federación Norte 2022 al derrotar por 2-0 a Independencia de San Pedro. El encuentro se disputó en cancha de Sarmiento de Zárate, donde el Verdinegro hizo las veces de local y donde mostró una clara superioridad respecto a su rival, que llegaba a este encuentro luego de vencer a Defensores Unidos de San Pedro en el debut. El último campeón de la Liga Campanense se impuso con un doblete de Joel Cerrudo (el segundo tanto fue de penal) en el primer tiempo. Y luego, en el complemento, dispuso de numerosas oportunidades para estirar la diferencia. Y aunque no pudo concretarlas, el triunfo nunca estuvo en riesgo para el Defe. La dupla técnica conformada por Cristian Tejera y Juan Peñalba presentó la siguiente formación: Guillermo Friedrich; Fidel Cantero, Emanuel Soraire, Martín Álvarez, Tulio Barrios; Federico Godoy, Nicolás Colombano, Maximiliano Díaz, Thomas Solis; Tomás Fumeau y Joel Cerrudo Luego, en el segundo tiempo ingresaron: Pablo Godoy (por Colombano), Emiliano Servin (por Federico Godoy), Gerardo Riva (por Fumeau), Cristian Torres (por Solis) y Gabriel Rodríguez (por Cerrudo). De esta manera, Defensores de La Esperanza suma ahora 4 puntos (había empatado 2-2 con Sarmiento en el debut) y es líder de la Zona D por delante de Independencia, que quedó con 3 unidades. Hoy se completará la segunda fecha de este grupo con el duelo que sostendrán Defensores Unidos de San Pedro y Sarmiento de Zárate. Por su parte, Desamparados perdió 2-1 como visitante frente a Estrada de Zárate por la segunda fecha de la Zona C. El conjunto de nuestra ciudad se fue ganando al entretiempo gracias al gol de Gustavo Folguera, pero en el tramo final del encuentro no pudo defender esa ventaja y se terminó quedando con las manos vacías y sin poder sumar sus primeros puntos en el certamen (había perdido con San Felipe en el debut). En esta oportunidad, el equipo del barrio Villanueva, dirigido por Ramón Córdoba, formó con Alexis González; Jonathan Sena, Fernando Sena, Tomás Galetti, Fernando Acosta; Gustavo Folguera, Eduardo Romero, Mauro Soler, Paul González; Félix Mansilla y Franco Villegas. Como relevos estuvieron: Juan Aquiha, Facundo Zárate, Isaías Argüello, Geremías Córdoba, Oscar Balmaceda y Matías Martínez. La segunda fecha de esta Zona C se cerrará hoy, cuando Deportivo San Felipe reciba la visita de Atlético Baradero en duelo de ganadores de la primera jornada. El encuentro se disputará desde las 17.00 en cancha de Las Campanas. Además, hoy también saldrá a la cancha La Josefa, que se medirá como visitante frente a San Martín de Zárate en cancha de Central Buenos Aires desde las 17.00 horas. Este partido corresponde a la segunda fecha de la Zona B que lidera Fundición de Baradero, que el viernes por la noche derrotó 2-1 a Central Buenos Aires como local y suma ahora 6 puntos (en el debut le había ganado 3-2 a La Josefa).

LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ EL DEFE AYER EN CANCHA DE SARMIENTO DE ZÁRATE, DONDE HIZO DE LOCAL.





DESAMPARADOS SE FUE AL DESCANSO 1-0 ARRIBA GRACIAS AL GOL DE GUSTAVO FOLGUERA. PERO ESTRADA LOGRÓ DAR VUELTA EL MARCADOR EN EL ST.