VOLVIÓ AL GASÓMETRO El campanense Juan Ignacio Mercier volvió a jugar en el Nuevo Gasómetro, estadio en el que se consagró campeón de la Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo de Almagro. Próximo a cumplir 42 años, "Pololo" se encuentra entrenando en Fénix, equipo que este sábado disputó un amistoso ante la Reserva del Ciclón. El mediocampista de nuestra ciudad no cuelga todavía los botines: después de haber entrenado con Deportivo Español recibió el llamado del Cuervo y podría ser parte del conjunto que se prepara para el campeonato de la Primera B Metropolitana. Mientras tanto, disfrutó de volver al estadio y al club en el que consiguió el mayor logro deportivo de su extensa carrera.



EL RETORNO DE SCALONI La Selección Argentina entrenó ayer por la mañana en el predio de Ezeiza con la presencia de su entrenador, Lionel Scaloni, quien finalmente obtuvo su PCR negativo y pudo reintegrarse a las prácticas luego de no haber podido viajar a Chile para el encuentro del pasado jueves. La otra novedad fue la presencia de Guido Rodríguez, quien también dio finalmente negativo de Covid y pudo viajar hacia el país. Incluso, por las bajas de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, el actual jugador del Betis sería titular el martes frente a Colombia. GOLEÓ RIVER En un partido amistoso, River Plate superó ayer 3-0 a Platense y se quedó con la Copa Ángel Labruna. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo dominó el juego a lo largo de los 90 minutos y terminó quedándose con el encuentro disputado en el Monumental gracias a los goles de Braian Romero, Enzo Fernández y Jorge Carrascal. PERDIÓ RACING Sin el campanense Leonardo Sigali (se recupera de una lesión), los titulares de Racing cayeron ayer 4-2 frente a Atlético Tucumán en un partido amistoso disputado en el Cilindro. Los dirigidos por Fernando Gago comenzaron ganando con goles de Gustavo Cortez y Enzo Copetti, pero el Decano dio vuelta el marcador con tantos de Ramiro Carrera (2), Leonardo Heredia y Augusto Lotti. PIPA SUMÓ MINUTOS Darío Benedetto sumó sus primeros minutos desde su regreso a Boca Juniors: fue de la partida en el amistoso que el Xeneize le ganó ayer 1-0 a Atlanta con gol de Eduardo Salvio. En la formación que plantó Sebastián Battaglia, el campanense Pedro Velurtas (quien hizo su estreno en la Primera frente a San Lorenzo en la final del Hexagonal de Verano) jugó como lateral derecho. COPA AFRICANA Hoy quedarán definidas las semifinales de la Copa Africana de Naciones que se está disputando en Camerún. Ayer, Burkina Faso eliminó a Túnez y ahora espera por el vencedor del duelo que hoy protagonizarán Senegal y Guinea Ecuatorial (16.00). En la otra llave aguarda el local Camerún, que este sábado derrotó 2-0 a Gambia y será rival del ganador del partido que hoy jugarán Egipto vs Marruecos (13.00).