Padre e hija al Hospital

Ayer por la tarde una Honda Wave 110 y un Renault Clío colisionaron en Capilla del Señor y Viamonte. En la moto viajaban un padre con su hija, y ambos fueron trasladados por el SAME al hospital municipal con lesiones que, en primera instancia, parecían no revestir gravedad. En el lugar estuvo presente un móvil de Comando Patrulla. (Foto: Campana360)

