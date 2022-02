"NO ME ARREPIENTO" Nicolás Dujovne, el exministro de Hacienda y encargado de negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el préstamo contraído bajo el mandato del ex presidente Macri, calificó de "positivo" el preacuerdo del Gobierno de Alberto Fernández con la entidad financiera. "La economía argentina está plagada de problemas. Tenemos mucha pobreza, inflación, todos los problemas estructurales, a los que si le agregábamos un default íbamos a estar mucho peor", sostuvo. Asimismo, el exfuncionario aseguró que no se arrepiente de haber acudido al FMI.



MARCHA A LA CORTE Bajo el lema "Basta de impunidad" y para reclamar por "el fin del lawfare", distintas organizaciones políticas, sindicales, judiciales y de Derechos Humanos cercanas al kirchnerismo se movilizarán hoy desde el Obelisco hasta la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en rechazo a la actual composición de la Corte Suprema de Justicia. Las distintas agrupaciones y los ciudadanos independientes autoconvocados se darán cita en el Obelisco a partir de las 15:00 para concentrar allí y luego movilizar hasta la plaza de Tribunales, donde se desarrollará un acto con fuerte contenido político a las 18:00. El presidente Alberto Fernández criticó ayer a la CSJ, pero se despegó de la marcha: dijo que se trata de "una expresión ciudadana". Y agregó: "Creo que la Justicia no está funcionando bien, y estoy hablando de uno de los poderes de la República, no es que me estoy entrometiendo. Uno mira con preocupación". SALARIOS POR ENCIMA El Índice de salarios total de noviembre aumentó 3,9% mensual, superando por quinto mes consecutivo a la inflación registrada en el mes (2,5% mensual), informó este lunes el INDEC. Los salarios del sector Privado Registrado aceleraron su crecimiento hasta 4,5% mensual (vs 3,7% en octubre), mientras que los del sector Público se incrementaron 2,7% mensual (vs. 3,7%% en octubre) y los del sector Privado no registrado alcanzaron el 4,3% mensual (vs. 5,7% en octubre). En noviembre se aplicaron varios aumentos correspondientes a cuotas paritarias, entre ellos los de los sindicatos de estaciones de servicio, plásticos, alimentación, comercio, madera y gastronómicos. Así, a un mes de finalizar el año, el Índice de salarios total acumuló en los primeros once meses de 2021 un aumento de 49,5%, por encima del incremento de los precios registrado en el mismo periodo (45,4%). LOCURA EN MORENO Un hombre fue atacado a piedrazos hasta la muerte en Moreno por el ex marido de su novia, luego de llevarse un televisor de su casa. La víctima, identificada como Esteban Ariel Gómez, de 36 años, fue encontrada sin vida en la vía pública. Luego se descubrió un registro fílmico de la muerte de Gómez, quien fue atacado por el ex marido de su novia, Carlos Sebastián Rivas.