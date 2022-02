Alberto reconoció que cristina "tiene diferencias"

Tras la renuncia de Máximo Kirchner como titular del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández reconoció esta noche que la vicepresidenta Cristina Kirchner "tiene diferencias" y "una mirada distinta" respecto de la estrategia del Gobierno en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con los términos del acuerdo que alcanzó con ese organismo multilateral de crédito.

"Cristina también tiene sus matices y diferencias con el tema del Fondo. El presidente soy yo y hay un punto en que tengo que tomar las decisiones", admitió en una entrevista que brindó al canal C5N, en la que afirmó su autoridad presidencial.

"Sé que Cristina (Kirchner) tiene una mirada distinta, matices distintos. Hay un momento en que tengo que tomar una decisión y yo tomé esta decisión. La tomé convencido que lo hice preservando la economía argentina. Y estoy convencido de que era el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo", dijo al sincerar sus diferencias con la vicepresidenta.

Consultado sobre las circunstancias en que se enteró de la renuncia del líder de La Cámpora a su cargo en Diputados, Fernández reveló que fue en la tarde de este lunes en una conversación telefónica.

"Hablé el miércoles pasado y me contó sus diferencias con este tema (del acuerdo con el Fondo). Hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Le dije que no era necesario. Me dijo que lo había hablado con Cristina y ella tampoco estaba de acuerdo con su renuncia", comentó.