What´s App, Twitter, Instagram, Telegram, Gmail, Facebook y hasta el Homebanking, todo, todo está ahí, en el celular. Sin embargo, el hecho de que todo esté allí no quiere decir que todo lo indispensable esté allí. Es decir, es muy difícil pensar una forma de vinculación posible en la actualidad por fuera de los teléfonos celulares. Ahora bien, no somos pocos los que compartimos grupos de What´s App hace semanas, meses, o quizás años en algunos casos, con gente con la que rara vez nos vimos a la cara, con gente con la que tuvimos un encuentro "físico", a lo sumo una, dos, o tres veces, si no es únicamente a través del cuadradito digital vía zoom o meet. Trabajo, universidad, amistades, sexo, todo absorbido por la lógica digital y por supuesto, en este caso, exacerbado a la enésima potencia por el contexto de la pandemia, con aperturas, restricciones, vuelta de aperturas, vuelta de restricciones, pero acaso sin vacilaciones en una cuestión: lo digital es lo sagrado, con eso no se jode.

Todos sabemos lo difícil que es pensar nuestra realidad hoy en día por fuera de estos aparatos, es difícil pasar mucho tiempo sin ellos y hasta es difícil dejar de mirarlos (por más que no haya notificaciones ni nada, por pura compulsión nomás), dada la totalidad de funciones que tienen y cumplen en nuestra cotidianeidad. De hecho, a partir de estudios realizados en Estados Unidos desde comienzos de 2015 en adelante, se empezó a acuñar el término de FOMO, lo que sería Fear of Missing Out, que traducido significaría algo así como "el miedo a perderse algo en las redes sociales". Es decir, un desarrollo de cierta ansiedad en los individuos provocada por el hecho de que aquello que está sucediendo en las redes sea mejor que lo que me está pasando a mi, ahora, en este momento.

Ahora bien, surgen algunos interrogantes

¿Qué nos pasa a nosotros cuándo nos adentramos cada vez más progresiva e inconscientemente en el universo digital?

¿Cómo se ven afectados nuestros cuerpos a la hora de entablar un vínculo a través de las redes?

¿Cuánto se nos juega de este en la interacción misma?

¿Podemos hablar siquiera de noción de cuerpo dentro de la lógica digital?

En su escrito En el enjambre, publicado en el año 2014, el filósofo surcoreano Byung Chun Han dice que la parte verbal de la comunicación es muy escasa. El núcleo de la comunicación está constituido por las formas no verbales, tales como los gestos, la expresión de la cara, el lenguaje corporal. Esas formas confieren a la comunicación su carácter táctil. Con la dimensión táctil no nos referimos al contacto corporal, si no a la pluralidad de dimensiones y estratos de la percepción humana, que no se reduce a lo visual, sino que implica la participación de otros sentidos, el medio digital, justamente, despoja la comunicación de su carácter táctil y corporal.

Hace unos meses quedé con una amiga que hacía mucho que no veía, para salir a tomar algo. La idea era ir a una cervecería o a algún pub tranqui que quedara en un punto medio entre la distancia de su casa y la mía. Al final, por diversos motivos no pudimos concretar y lo pasamos para el otro día, pero al otro día tampoco pudimos concretar el encuentro. Todo la comunicación se produjo por el tendal de lo virtual, jamás pensamos que quizás, un llamado,en vez de saturar Whats app con nuestros mensajes, hubiese estado mejor. Ambos podíamos, ambos queríamos pero la comunicación virtual no nos ayudó.

Independientemente de esta experiencia personal me interesa recalcar que más allá de las confusiones interpretativas que pueden dar a lugar los mensajes digitales en el marco de una conversación en cualquier red social, hay un denominador en común en la actualidad: intentando dotar al mensaje digital de algo que no tiene, osea cuerpo y volumen, nos hemos transformado en detectives de un signo de exclamación, en detectives de un punto mal puesto, y hemos aprendido a la fuerza, que un "jaja", así, a secas, puede ser fulminante. Códigos de la nueva época, códigos de la tecnosociabilidad. Sin embargo, esto no quiere decir que en una conversación cara a cara no hayan equívocos o malas interpretaciones acerca de lo que el otro me está diciendo, que de hecho sucede y mucho, pero hay una realidad: en el campo digital, al verse vulnerada la distancia del mensaje, puesto que no la hay, se saltea el tiempo de espera, se saltea aquel tiempo de recepción, aquel tiempo de intercambio.

Es en otro de los fragmentos de su libro, donde el autor surcoreano declara que "por la eficiencia y comodidad de la comunicación digital evitamos cada vez más el contacto con las personas reales, es más, con lo real en general. El medio digital hace que desaparezca el enfrente real, lo registra como resistencia, así pues, la comunicación digital carece de cuerpo y de rostro". Cabe destacar, entonces, aquello que es obvio: lo digital constriñe el cuerpo, y el cuerpo es carne pura. Ya no necesito de un gesto, un ademán, o una mirada aprobatoria (o por qué no también, el ceño fruncido), de la persona que tengo enfrente, ahora puedo teclear y pulsar sin fin. El canal que a mí me indica que enfrente tengo a un otro con el cuál estoy compartiendo un espacio determinado queda suprimido. Lo digital, entonces, reduce todo a 0, iguala todo en una mismidad dónde lo visual monopoliza e intenta ensalzar lo chato del contenido o de la "experiencia" que tengo en frente de mis ojos, en este caso, lo chato de un mensaje.

En la misma línea, la periodista y filósofa argentina Tamara Tenenbaum en su ensayo El fin del amor, querer y coger, aborda en varios de sus capítulos la problemática vincular bajo el espectro de lo digital. En dos de sus capítulos, particularmente, ella pone el eje sobre las apps de citas y nos indica, por ejemplo, que: "En las redes de levante, en cambio, por cómo está organizado el proceso, lo que tenés en frente no es una persona sino un perfil, y un perfil que no dice casi nada, con el que no interactúas, y cuyos gestos no es necesario leer ni entender: al perfil no hay que seducirlo, ni hacerlo sentir seguro, ni hacerlo sentir cómodo. Pero estas herramientas generan formas de interacción que pueden implicar nuevas maneras de precarizar a los demás en virtud de una característica particular que tienen: la expulsión de los cuerpos de las interacciones afectivas. […] quizás nunca antes el atractivo puramente visual, despojado incluso de la presencia de los cuerpos, haya tenido esta importancia en los mercados sexoafectivos".

Se trate de un mensaje vía Instagram, se trate de un like, o se trate de un match en una app de citas, hay una secuencia que se repite una y otra vez: el cuerpo queda desprovisto del intercambio, por ende, se le niega gran parte de la interacción. El cuerpo no interactúa, sino que simula que interactúa. Se anula, entonces, el lenguaje no-verbal y lo sensorial queda implicado únicamente en aquello que nuestros ojos u oídos puedan alojar (sea leer un mensaje o un escuchar un audio)

Si alguien por sorpresa te llama por teléfono, o arreglas un llamado para un horario determinado, tu cuerpo ya se predispone de otra manera. A la hora del llamado, se requiere, en primera instancia, de una atención completa sobre lo que el otro te está diciendo. El caso de la videollamada es distinto, requiere atención completa sobre lo que el otro me está diciendo pero puedo pausar y anular la cámara y así volver al estilo de "llamada tradicional". Si me encuentro con un conocido en la calle y me dirijo hacia él para saludarlo, necesariamente voy a tener que respetar ciertas distancias y estar atento a lo que me rodea. Lo mismo sucede en los grupos, uno no puede meterse de prepo en una pista de skate atestada de pibes y pibas de la misma manera que uno es "agregado" o incorporado a un grupo de WhatsApp dónde hay diez, veinte, o tal vez treinta participantes. En un partido de fútbol o en un gimnasio, en el patio de una casa o una pileta con amigues, hay una protocolización necesaria del espacio que habito en ese momento determinado, que en la esfera digital es inexistente. No es lo mismo pulsar y enviar un "te amo" que susurrarlo al oído, como así tampoco es lo mismo escribir "sos un pelotudo bárbaro", a decírselo a alguien de frente.

No trato de hacer una apología anti-tecnología o una defenestración del uso del celular. Nunca hubo un progreso tecnológico tal en la historia de la humanidad como en los últimos veinte años. La revolución cibernética está acá hace rato y vino para quedarse, pero quizás, mientras tanto, podamos ir matizando sobre las consecuencias directas y a largo plazo que pueden llegar a tener algunos avances en materia tecnológica que día a día van surgiendo y que como tal, moldean nuestra subjetividad y el modo de relacionarnos.

Ramiro Fernandez - ramiroo.fernandez@hotmail.com