Efemérides del día de la fecha, 1º de Febrero

DÍA MUNDIAL DEL GALGO Impulsado por asociaciones españolas dedicadas al rescate de galgos, en este día se concientiza acerca de los maltratos a los que son sometidos estos perros a la vez que se insta a unir nuestras voces para denunciar la difícil situación que atraviesan. Esta fecha fue elegida por ser la jornada que marca el final de la temporada de caza (octubre a enero), tiempos en los que muchos galgos son abandonados o asesinados al considerarse "inservibles" para sus dueños. "No es una celebración. Es un momento para recordar a los que han muerto, para estar agradecidos por todos los que han sido salvados, para dar fuerzas a todos los que están en primera línea, todos los que realmente se preocupan y hacen algo para cambiar las cosas". A nivel nacional, en el año 2016, se sancionó la Ley 27.330 que establece: "Queda prohibido en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza".



FALLECE JORGE CAFRUNE Jorge Antonio Cafrune Herrera nació el 8 de agosto del año 1937 en Perico, Jujuy. Apodado el Turco, Cafrune tomó clases de guitarra con Nicolás Lamadrid mientras estaba en el secundario. En Salta, formó su primer grupo, "Las Voces del Huayra", junto a Luis Alberto Valdez, Tomás Campos y Gilberto Vaca; en el año 1957 lanzaron su primer disco, sin embargo, el servicio militar obligatorio interrumpió su carrera. Más adelante, acompañado por Tomás Campos, Gilberto Vaca y Javier Pantaleón formó "Los cantores del Alba" pero al poco tiempo decidió empezar su carrera solista. En el año 1962 se presentó en el Festival de Cosquín, donde se consagró como primera Revelación de Cosquín por el aplauso del público. A partir de esto, inició la exitosa gira "De a caballo por mi Patria", en la cual recorrió todo el país alternando presentaciones en teatros, radios y televisión: "En el 67 inicié una gira a caballo por las capitales de provincia uniendo a cada población, a cada gente, de esa gente callada y humilde que tenemos en el interior del país". En el año 1972 formó un dúo con el niño Marito (Mario Perrotta), y triunfó tanto en el país como en Francia y España; por otro lado, se presentó en el programa "La hora de Raffaella Carrá", y actuó en Estados Unidos. En el año 1977, cuando falleció su padre, retornó al país (durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional) y padeció la censura. Al año siguiente de su regreso participó en el Festival Cosquín desafiando las prohibiciones de la dictadura con la canción "Zamba de mi esperanza": "Aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar". Luego, el 31 de enero de 1978, emprendió un viaje a caballo hacia Yapeyú (lugar de nacimiento de José de San Martín), llevando consigo un cofre con tierra de Boulogne-sur Mer (lugar donde falleció el prócer) para honrarlo; en el trayecto, a la altura de Benavídez, una camioneta lo embistió y acabó con su vida.



SE LANZA "BELIEVER" Un día como hoy en el año 2017, Imagine Dragons lanzaba el sencillo "Believer". Perteneciente al álbum "Evolve" (2017) y compuesto por la banda estadounidense junto a Mattias Larsson y Justin Tranter, la canción según Dan Reynolds es acerca de encontrar un lugar de paz y confianza en uno mismo: "El significado de la canción es realmente reflexionar sobre cosas específicas en mi vida que fueron dolorosas […] Y simplemente elevarme por encima de eso, encontrar un lugar de perspectiva donde pudiera apreciar el dolor en mi vida y convertirlo en mi mayor fortaleza".