Revelan que el vino reduce hasta un 17% la infección por covid y la cerveza la incrementa un 28%

Datos de casi 500.000 residentes del Reino Unido arrojan que quienes bebían una o dos copas de vino tinto al día tenían riesgo de 10% a 17% menor de contagio. Un estudio de salud realizado por un equipo de investigadores en el Hospital Shenzhen Kangning y publicada en la revista Frontiers in Nutrition reveló que el vino protege frente al coronavirus, mientras el resto de bebidas con alcohol incrementan el riesgo de contraer la enfermedad. Descubrieron que los sujetos que bebían una o dos copas de vino tinto al día tenían un riesgo de 10% a 17% menor de contraer COVID que los no bebedores. Los sujetos que bebían vino blanco tenían un riesgo entre un %7 y un 8% menor si consumían cinco copas o menos por semana, mientras que los que bebían cerveza o sidra con frecuencia tenían un 28% más de posibilidades de contraer el virus que los no bebedores. El estudio, publicado en la revista Frontiers in Nutrition, fue realizado por un equipo de investigadores en China en el Hospital Shenzhen Kangning. Querían analizar los posibles vínculos entre el consumo de alcohol y las tasas de infección y mortalidad por COVID. Analizaron datos del Estudio de Biobancos del Reino Unido, un proyecto de investigación integral que ha recopilado información sobre la salud y el estilo de vida de casi 500.000 participantes en el Reino Unido desde 2006.



Fuente: https://www.minutouno.com/