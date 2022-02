Más de 60 mil personas al año fallecen en Argentina debido a algún tipo de cáncer

(Por InfoGEI) - Más de 60 mil personas mueren cada año en la Argentina como consecuencia del cáncer, por lo que la realización de estudios para su detección así como llevar una dieta balanceada y una vida sana son los pilares para la prevención, informaron desde el Hospital de Clínicas de cara al Día Mundial contra esta enfermedad. "El cáncer es una enfermedad en la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo, que es lo que entendemos por metástasis", señaló Joaquín García Morato, jefe de la División Cirugía Torácica del Hospital de Clínicas, en un comunicado difundido por el centro de salud. El especialista informó que "los tipos de cáncer más frecuentes en Argentina en mujeres son el cáncer de mama (73 casos por cada 100.000), de útero, colon, pulmón y tiroides; en tanto que en hombres son de colon y recto, próstata, pulmón, riñón y vejiga. "En las últimas décadas hubo avances significativos contra esta enfermedad. La inmunoterapia, las terapias dirigidas, terapias biológicas, tratamientos génicos y la quimioterapia más eficaz y menos tóxica. También se han producido avances en técnicas quirúrgicas como la cirugía por video (laparo o toracoscópica) y la robótica", sostuvo. Y añadió que "también hay mejores y nuevos métodos de radioterapia, como la radiocirugía, y la identificación mediante biología molecular de factores pronósticos sobre qué terapia es más adecuada a cada paciente". Gracias a estos avances, el especialista describió que "la calidad de vida se incrementó de manera significativa y hubo un aumento en el número de personas que lograron superar la enfermedad respecto de décadas pasadas". "Considerando todos los sitios tumorales –a excepción del cáncer de piel no melanoma- (126.818 casos), la tasa de incidencia ajustada por edad fue de 212,4 casos por 100.000 habitantes, cifra que posiciona a Argentina dentro de los países del mundo con incidencia de cáncer media-alta (rango 181,1 a 248,3 por 100.000 habitantes)", informó el Clínicas. "Respecto al diagnóstico precoz -agregó García Morato- es uno de los pilares fundamentales de la lucha contra el cáncer. A los métodos ya aceptados, colposcopia y mamografía en la mujeres, más la colonoscopia, se agregó en los últimos años en los países desarrollados la tomografía computada de tórax para los pacientes fumadores mayores de 50 años". El profesional aseguró que el cáncer se puede prevenir. "Desde el hábito de dejar de fumar, directamente relacionado al cáncer de pulmón, llevando una vida sana, dieta balanceada, actividad física. La prevención, junto con el diagnóstico precoz y el tratamiento por un equipo multidisciplinario son los pilares del enfoque actual del cáncer", sostuvo. Por último, el especialista indicó que durante la pandemia mucha gente dejó de hacerse los controles: "Si bien no podemos decir que por la pandemia subieron los casos porque no tenemos los datos, claramente por postergación de controles se vieron casos más avanzados o progresión de la enfermedad por falta de tratamiento. Por eso recalcamos la importancia de los controles y los chequeos", concluyó.