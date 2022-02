Breves: Deportivas

VUELVE DEL POTRO El tenis argentino sonrió ayer. Y probablemente también el tenis mundial: Juan Martín del Potro, ganador del US Open 2009, de la Copa Davis y de dos medallas olímpicas, regresará al circuito profesional. Después de más de 30 meses sin actividad oficial producto de la lesión que sufrió en su rodilla y que le demandó tres cirugías (la última en marzo de 2021), el tandilense será parte del Argentina Open, el ATP 250 que se disputará la semana próxima en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. "Delpo" recibió una invitación para jugar el cuadro principal y debutaría el martes por la noche. Su último partido en el tour fue el 19 de junio de 2019 ante el canadiense Denis Shapovalov, en el césped de Queen´s. En los últimos días, "La Torre" de Tandil aceleró su preparación (compartió entrenamientos con Juan Ignacio Londero y Diego Schwartzman, entre otros) y, a pesar de sentir todavía algunas molestias, finalmente se decidió por volver al circuito y confirmar su participación tanto en Buenos Aires como en el ATP 500 de Río de Janeiro.



ARRANCÓ CÓRDOBA Ayer se puso en marcha el cuadro principal del ATP 250 que se desarrolla en el complejo Mario Alberto Kempes de Córdoba. A último momento se informaron las bajas del austríaco Dominic Thiem (lesión en la mano) y del argentino Juan Manuel Cerúndolo (desgarro), campeón defensor. En la primera jornada, Facundo Bagnis cayó 6-4, 5-7 y 7-6 con el peruano Juan Pablo Varillas. Además, ganaron el francés Benoit Paire y el español Pedro Martínez. Hoy se presentan seis argentinos: Federico Coria y Juan Pablo Ficovich juegan entre sí; Federico Delbonis choca con el español Carlos Taberner; Sebastián Báez contra el español Fernando Verdasco; Tomás Etcheverry, ante el chileno Nicolás Jarry; y Francisco Cerúndolo, con el trasandino Alejandro Tabilo.



NADAL HIZO HISTORIA Con una épica remontada ante el ruso Daniil Medvedev (2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5), el español Rafael Nadal (35 años) conquistó el Abierto de Australia y se convirtió en el primer tenista de la historia en lograr 21 títulos de Grand Slam. Así, se despegó de los 20 que ostentan el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic. Después de estar dos sets abajo y sacar 2-3 y 0-40, el manacorí sacó a relucir su fortaleza mental y volvió a demostrar que es uno de los deportistas más competitivos de la historia para dar vuelta el match. "Yo estaba hecho polvo y no sólo en el quinto (set), desde antes también, pero era el día para no dejar nada dentro. Como se dice, era el día para estar hasta la última gota y la cabeza respondió bien", señaló luego. LEONES CAMPEONES Al igual que Las Leonas el sábado, el Seleccionado Masculino de Hóckey sobre Césped también gritó campeón en la Copa Panamericana 2022. Fue tras vencer en la final al local Chile por 5-1, gracias a los goles de Maico Casella (2), Santiago Tarazona, José Tolini y Martín Ferreiro. De esta manera, luego de haber conseguido el pase al Mundial de India 2023, Los Leones cerraron su participación conquistando la cuarta Copa Panamericana (sobre seis disputadas) para el hockey masculino argentino.