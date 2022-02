Son futbolistas que ya venían trabajando con el plantel y que habían tenido participación en amistosos: los defensores Santiago Tallarico, Yamil Durán, Gian Croci y Maximiliano Carnelutto y el delantero Maximiliano Maciel. Anoche, a través de sus redes sociales, Puerto Nuevo oficializó la incorporación de cinco jugadores que ya venían trabajando con el plantel y que, incluso, habían tenido participación en los amistosos contra Ferro Carril Oeste y All Boys. Se trata de los defensores Santiago Tallarico, Yamil Durán, Gian Croci y Maximiliano Carnelutto y del delantero Maximiliano Maciel. Tallarico es un marcador central de 24 años que pasó por las divisiones juveniles de Boca Juniors y que integró los planteles profesionales de Independiente Rivadavia de Mendoza, Sud América de Uruguay y Colegiales. Otro jugador que llega para reforzar la zaga central es Yamil Durán (27 años), con pasado en Tristán Suárez, Atlético Santa Rosa de La Pampa, CAI de Comodoro Rivadavia y Victoriano Arenas. Y esta "nueva" defensa que oficializó ayer el Portuario se completa con los laterales Gian Croci (24 años; exChacarita) y Maximiliano Carnelutto (29 años; formado en las divisiones juveniles de Villa Dálmine, donde no llegó a debutar), de larga campaña en Defensores Unidos y con experiencia también en Midland. El quinto de los nuevos confirmados es el experimentado Maximiliano Maciel, autor del gol en el amistoso frente a All Boys. A sus 36 años carga con una dilatada trayectoria en el ascenso, con pasos por J.J. Urquiza, Atlas, Cañuelas, Victoriano Arenas, Leandro N. Alem y Sportivo Barracas, entre otros. Estos cinco refuerzos se suman a los que ya se habían sido oficializados anteriormente: los defensores Maximiliano Lara y Gonzalo Pulido; los mediocampistas Emanuel Pentimalli, Julio Serrano, Pablo Negro Villarreal y Sergio Carluccio; y el atacante Leandro Fleita.

LAS ÚLTIMAS EXPERIENCIAS DE MAXIMILIANO MACIEL FUERON EN ATLAS Y SPORTIVO BARRACAS.