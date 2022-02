Desde las 20.30 horas, en Córdoba y con muchos cambios, la Selección de Lionel Scaloni buscará estirar su invicto. Por la 16ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina recibirá esta noche a Colombia en un partido que se jugará desde las 20.30 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con numerosas bajas por lesiones, suspensiones y contagios de Covid, el combinado nacional presentará una formación con muchas novedades entre sus titulares. Y aunque persisten algunas dudas, los once elegidos por Lionel Scaloni para esta noche serían: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Con estos nombres, "la Scaloneta" intentará extender su invicto: hasta el momento acumula 28 juegos sin derrotas (18 victorias y 10 empates). Por su parte, Colombia se juega mucho en la búsqueda de su boleto a Qatar, sobre todo luego de la derrota sufrida como local ante Perú. Los otros encuentros de la jornada serán: Bolivia vs Chile (17.00), Uruguay vs Venezuela (20.00), Brasil vs Paraguay (21.30) y Perú vs Ecuador (23.00). Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Brasil, 36 puntos; 2) Argentina, 32 puntos; 3) Ecuador, 24 puntos; 4) Perú, 20 puntos; 5) Uruguay, 19 puntos; 6) Colombia, 17 puntos; 7) Chile, 16 puntos; 8) Bolivia, 15 puntos; 9) Paraguay, 13 puntos; y 10) Venezuela, 10 puntos.