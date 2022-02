» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 02/feb/2022 de La Auténtica Defensa. Alonso y Ortega marcharon al Palacio de Tribunales por la "Democratización de la Justicia"







Los referentes de la agrupación Néstor Kirchner Campana e integrantes de la comisión directiva de la ANSeS participaron de la movilización que convocó a organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas. "Hoy salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya, para exigir la Democratización de la Justicia y el fin del Lawfare (…) Y cuando decimos que esta Corte no puede seguir, que se tiene que ir, lo decimos interpretando el hastío generalizado que se expresa en todo el país y la certeza de que no hay ninguna posibilidad de lograr la democratización del Poder Judicial con esta Corte en funciones", decía el documento leído por los organizadores de la marcha "Por la democratización de la Justica" que tuvo lugar ayer en la plaza Lavalle, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Van a quedar en la historia como la peor Corte que hubo, los que más delitos cometieron y encubrieron", dijo a su turno el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla, uno de los organizadores de la marcha, y manifestó que los integrantes del tribunal "se tienen que ir este hoy porque no van a poder sostener la mirada a un argentino de bien". En la oportunidad estuvieron presentes la diputada provincial Soledad Alonso y Carlos Ortega, en calidad de referentes de la agrupación Néstor Kirchner Campana, e integrantes de la Corriente Federal de los Trabajadores a través de la comisión directiva del SECASFPI, sindicato que nuclea a los empleados de la ANSeS. Consultada al respecto, la diputada de nuestra ciudad, comentó: "Cada vez queda más de manifiesto que existió la llamada mesa judicial, que hubo una persecución planificada a los opositores políticos del macrismo, y que esta gente mira para otro lado. Con esta Corte no hay justicia, y sin justicia no hay democracia plena. Salimos a la calle para darle visibilidad a un tema que los medios concentrados de comunicación, cómplices del lawfare, quieren ocultarle a la gente", al tiempo que Carlos Ortega agregó: "Como bien dice el documento que se leyó esta tarde, esta Corte viene convalidando sistemá-ticamente las políticas neoliberales, y lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que sólo les interesa violar nuestra soberanía, e incluso legitimó el abuso de prisiones preventivas infundadas, con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo prisión en la actualidad".

Alonso y Ortega junto a militantes de la Néstor Kirchner Campana, ayer en la plaza Lavalle.





Diferentes referentes de los gremios que integran la Corriente Federal de los Trabajadores.





La multitudinaria marcha finalizó con un acto central frente al Palacio de Tribunales.



#Adelanto 02/02/2022 · 08:42 Hs.

Miércoles 2 de Febrero de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13300 - Edición 20 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D