Puerto Nuevo se mide hoy con la Reserva de Platense







Se presnetará como visitante en lo que será su cuarto amistoso de pretemporada. Luego, el viernes se probará ante San Miguel. El delantero Lucas Cajes también se convertirá en refuerzo del equipo que conduce Alejandro Albamonte. Luego de tener que suspender el amistoso pautado con San Miguel para el pasado viernes, en Puerto Nuevo ajustaron la agenda y para esta semana sumaron dos ensayos. El primero será hoy frente a la Reserva de Platense, como visitante desde las 9.00 (se jugará en el Predio de Galván, ubicado junto al Parque Sarmiento). Será el cuarto amistoso que realicen los dirigidos por Alejandro Albamonte, luego de los enfrentamientos que ya tuvieron con la Reserva de San Lorenzo, Ferro Carril Oeste y All Boys. Y no será el único ensayo que concreten esta semana, dado que para este viernes fue reprogramado el encuentro ante San Miguel, probablemente el último que dispute el Portuario antes de su debut en el Torneo Apertura de la Primera C (arrancaría el 12 de febrero). Esta semana, además, la institución presentó cinco nuevas incorporaciones (los defensores Santiago Tallarico, Yamil Durán, Gian Croci y Maximiliano Carnelutto y el delantero Maximiliano Maciel) y, así, ya son 12 los refuerzos oficializados por el club (anteriormente habían sido presentados Maximiliano Lara, Gonzalo Pulido, Julio Serrano, Emanuel Pentimalli, Sergio Carluccio, Pablo Negro Villarreal y Leandro Fleita). Y aunque falta la confirmación oficial, también están adentro el mediocampista Martín Herceg (pasó por las divisiones juveniles de Boca y Villa Dálmine y por la Primera de Defensores Unidos) y el delantero Lucas Cajes (divisiones juveniles en Lanús y Villa Dálmine y debutó en Primera la pasada temporada de la Primera Nacional con el Violeta). De esa manera, la institución del barrio Don Francisco empieza a cerrar un plantel que, si bien no tiene figuras rutilantes, sí posee múltiples variantes para la defensa, el mediocampo y el ataque, lo que seguramente generará una interesante competencia interna para afrontar este desafío de competir de igual a igual en una categoría profesional como lo es la Primera C.

SERÁ EL CUARTO AMISTOSO QUE DISPUTE EL PORTUARIO EN ESTA PRETEMPORADA. EMPATE DE LA RESERVA Después de ganarle 4-1 a Defensores de Estrada en su debut en el Torneo Nocturno que organiza la Liga Zarateña, la Reserva de Puerto Nuevo hizo su segunda presentación en dicho certamen y empató 1-1 con Sarmiento con un tanto convertido por Rodrigo Reggini. El combinado Portuario, dirigido por Franco Toloza, formó con Facundo Brito; Maximiliano Alday, Mateo Cejas, Gabriel Castaño, Diego Espíndola; Bruno Lanza, Rodrigo Reggini, Ariel Francoviche, Matías Carrasco; Jeremías Villarreal y Gonzalo Vergara. Luego ingresaron: Lautaro Bentivoglio, Braian Sánchez, Nicolás Sellar y Joel Graff.

Miércoles 2 de Febrero de 2022:

