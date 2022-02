» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 02/feb/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

CONTRA LA CORTE Agrupaciones y referentes del kirchnerismo se concentraron ayer en la Plaza Lavalle para encabezar una protesta contra la Corte Suprema de Justicia que reclamó una reforma urgente del funcionamiento del Poder Judicial y que los miembros del alto tribunal dejen sus cargos. "No hay ninguna posibilidad de lograr la democratización de la Justicia con la composición de esta Corte", afirmó el documento oficial del evento, leído por las actrices Luisa Kuliok y Cristina Banegas. "Esta Corte se tiene que ir porque con su fallo sobre el Consejo de la Magistratura viola la Constitución. Se tiene que ir porque con esta Corte no hay justicia ni hay democracia plena y porque condiciona severamente al sistema político", indicaron. Además, consideraron que es "una Corte sin legitimidad", integrada por dos miembros designados "a dedo", al referirse a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El acto central comenzó con las palabras del juez Juan Ramos Padilla, y después las actrices leyeron el documento con cuestionamientos al máximo tribunal y a sectores de la Justicia. En primera fila también estuvieron el ex vicepresidente Amado Boudou y el dirigente social Luis D´Elía, otro de los convocantes a la protesta del 1F, bajo la consigna "Basta de impunidad".



SALIÓ DE GIRA El presidente Alberto Fernández partió anoche hacia Rusia para iniciar la gira en la que también viajará a China y Barbados, con el fin de reunirse con sus pares Vladimir Putin y Xi Jinping, y con la primera ministra del país caribeño, Mia Mottley, con quienes firmará acuerdos comerciales y de cooperación. El avión que llevaba al primer mandatario y su comitiva a Moscú despegó a las 22:30 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por lo que la vicepresidenta Cristina Kirchner quedó a cargo del Poder Ejecutivo en medio del pico de tensión dentro del Frente de Todos entre el kirchnerismo y el sector más cercano al Presidente por el acuerdo con el FMI, que generó la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados. DÓLAR BLUE: $214 La cotización del dólar paralelo subió ayer $1 y se ubicó en $214, en medio de la incertidumbre política que generó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos y rompiendo el buen clima que se había generado desde el viernes, cuando se conoció el arreglo con el Fondo Monetario Internacional que terminó generando disconformidad en el hijo de la vicepresidenta. En tanto, el dólar oficial avanzó 0,18% a $110,91 y el mayorista 0,10% a $105.12. Mientras el dólar solidario cerró en 182,83. De esta forma la brecha cambiaria quedó en 104%. YPF AUMENTA 9% La petrolera estatal YPF anunció un incremento promedio del 9% en promedio en sus combustibles a partir de este miércoles. Se trata del primer incremento desde mayo pasado y según comunicó la empresa, el incremento apunta a sostener su "plan de crecimiento para 2022 en un contexto de prudencia financiera y en el marco de la evolución de los últimos meses de ciertas variables macro locales e internacionales". TRAGEDIA EN AGUAS VERDES Dos hermanos de 6 y 10 años murieron tras ahogarse en una playa de la localidad bonaerense de Aguas Verdes, en el partido de La Costa. El trágico hecho se registró este domingo, cerca de las 14.30, en una playa situada entre los balnearios de Chiriguano y Yate Fortuna. Luego de ser perdidos de vista por sus familiares, los niños fueron encontrados por guardavidas, que intentaron reanimarlos, y fueron llevados al Hospital de Mar de Ajó, donde fallecieron horas más tarde. Los chicos, junto con sus padres, veraneaban en San Clemente de Tuyú y ese día decidieron cambiar de balneario para coincidir con familiares. ?Cuando llegaron a la playa, los niños se encontraron con unos primos de edad similar, con los que se dirigieron rápidamente al mar, mientras los adultos acomodaban los bolsos y objetos de playa.

Miércoles 2 de Febrero de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13300 - Edición 20 Páginas.