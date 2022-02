» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 02/feb/2022 de La Auténtica Defensa. El santafesino Germán Martínez reemplazará a Máximo Kirchner







Así lo definió el presidente Alberto Fernández tras reunirse en dos oportunidades con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ambos recibieron a Martínez en Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández definió ayer que el diputado santafesino Germán Martínez sea el reemplazante de Máximo Kirchner, quien el lunes informó su renuncia como titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja. La decisión se conoció luego de que el jefe de Estado se reuniera en dos oportunidades durante este martes con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, líder del Frente Renovador, la tercera gran pata de la coalición de gobierno. Martínez es un legislador muy cercano al ex ministro de Defensa Agustín Rossi, quien el año pasado debió dejar el Gabinete para ser precandidato a senador en Santa Fe. Ahora, el oriundo de Rosario se hará cargo de la bancada oficialista, que en el horizonte más próximo tiene por delante la agenda de las sesiones extraordinarias y el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se espera que se presente en marzo. Fernández y Massa se habían reunido por varias horas esta mañana en la Quinta de Olivos para empezar a analizar los nombres de los posibles reemplazantes de Máximo Kirchner. Luego, por la tarde, el jefe de Estado arribó a Casa Rosada y más tarde se le sumó el tigrense, para juntos recibir a Martínez y tener una primera charla ya con el ofrecimiento del cargo aceptado. "Quiero agradecerle al Presidente la confianza de haberme convocado, no vengo a reemplazar a nadie, porque desde lo político Máximo es irremplazable", subrayó Martínez en sus primeras declaraciones públicas tras aceptar la oferta del Gobierno. "El Presidente me pidió que trabaje mucho para la unidad del bloque, que hable con aliados y los diputados opositores y que me dedique cien por ciento a esta tarea", relató Martínez sobre el diálogo que tuvo con Alberto Fernández en Balcarce 50. Y luego enfatizó: "Voy a defender cada una de las políticas del gobierno nacional, es un rol muy complejo". En la danza de nombres había otros referentes del Frente de Todos como el sanjuanino José Luis Gioja y el porteño Leandro Santoro, además de la actual vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, aunque finalmente fue Martínez el elegido.

MARTÍNEZ SUCEDERÁ A MÁXIMO KIRCHNER, QUIEN DEJÓ EL CARGO POR DIFERENCIAS CON EL ACUERDO QUE SE ALCANZÓ CON EL FMI.



Miércoles 2 de Febrero de 2022:

