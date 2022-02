Alejandra Dip Astrología Maya. Cuenta originaria. AÑO 9 IK 5129. Nuevo Año HAAB comienza el 19/2/22 10 MANIK 5130. OC- OK- T´ZI - INTZQUINTLI. Según las distintas comunidades kiche - Maya Yucateco o mexica. PERRO: valores inalterables, amor incondicional, lealtad, fidelidad, sentimientos profundos. Lo guía el corazón. Perro 6 - OC. Animal de poder- perro coyote. Piedra jade. Elemento yodo. Rige cerebro e intuición. El día de la justicia, del equilibrio, los 5 sentidos. El perro es el último glifo del Calendario CHOLQÍJÍJ. LEY Y JUSTICIA - como es arriba es abajo. Hoy día buenísimo para pedir que se solucionen problemas legales. El Perro, OC nos conecta con nuestros ritmos internos y nos pide que seamos coherentes entre lo que sentimos y lo que nostramos al exterior. El Perro, OC viene a que sepamos cuales son los sentimientos verdaderos y cuales son sentimientos pasajeros. A quien amamos y a quien queremos. El corazón es el que nos tira el dato, dejemos de engañar al corazón con lo que la cabeza dice que es conveniente. En el amor no hay conveniencias ni inconveniencias. Lo que se ama es lo que vale. Lo que se ama nos tiene felices y contentos, sea una persona, un trabajo, un hobby. Este día es para sernos fieles, leales a nosotros mismos. Nada de autoengaños! Fidelidad, lealtad, compañerismo e incondicionalidad son los valores que se enarbolan en este día, de lo contrario vas a estar a cara de perro a full. OjO con ponerse extremadamente cómodo y pretendiendo que los sirvan todo el tiempo y que los saquen a pasear. Controla que no te manipulen y tampoco tenemos que manipular a otros. Si están mal aspectados, la manipulación y las ganas de ladrar y morder van a estar a la orden del día. No muerdan. Hoy es un día para el amor y para mover la cola. Buena jornada. IN LAK ECH! Bonus Sahumado: Para activar la vibra del amor, la lealtad, fidelidad y conectar con el corazón este sahúmo es el mejor.



