Efemérides del día de la fecha, 2 de Febrero

DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES

Celebrado desde el año 1997 e instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 75/317 en el año 2021, en este día se concientiza acerca de la importancia de los humedales a la vez que se conmemora la firma de la "Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", en Ramsar (Irán), en el año 1971. El tema de este año es "Actuar por los humedales es actuar por la humanidad y la naturaleza" y tiene el objetivo de destacar la relevancia de lograr la conservación de los humedales y su uso sostenible y racional: "La sensibilización del público es urgente a escala nacional y mundial para revertir la pérdida acelerada de humedales y promover su conservación y restauración".

Los humedales son áreas saturadas o inundadas de agua de manera permanente o estacional en la que habitan numerosas especies vegetales y animales. Las consecuencias de la pérdida de los mismos son la disminución de la biodiversidad, la escasez de agua, el aumento de las emisiones de carbono y metano, la pérdida de la filtración natural de agua dulce y la inseguridad alimentaria. La Red de Sitios de Ramsar, que nuclea a los humedales considerados de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales, determinó que en nuestro país hay 23 Sitios Ramsar, cuya superficie total es de 5.687.651 hectáreas; entre ellos, se encuentra el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, donde habitan chorlos, gallaretas, patos, el gavilán planeador, la pajonalera de pico recto, tarariras, mojarras y, por supuesto, el ciervo de los pantanos.

SAN LORENZO GOLEA A PORTUGAL

Dos semanas después de consagrarse campeón del Campeonato de Primera División 1946, San Lorenzo emprendió una gira por España y Portugal. El equipo dirigido por Pedro Omar e integrado por Mirko Blazina, Oscar Basso, José Vanzini, Ángel Zubieta, Armando Farro, René Pontoni y Rinaldo Martino, debutó venciendo 4-1 a Atlético de Madrid. Por el mismo resultado cayó ante el Real Madrid en lo que fue la única derrota de la gira. En el siguiente encuentro venció 7-5 a la selección española y, en la revancha, se impuso 6-1.

Previamente, empató 3-3 con Athletic Bilbao, y luego volvió a igualar contra Valencia y La Coruña. En Portugal aplastó 9-4 a Porto y a la Selección local 10-4; finalmente, cerró la gira empatando 5-5 con Sevilla. "El San Lorenzo de Almagro, pese a jugar contra el frío, la nieve y las intensas lluvias de invierno, causó sensación. Puso en evidencia a las dos formaciones nacionales ibéricas: 13 goles contra seis a España en dos partidos y 10-4 contra Portugal" escribió en sus páginas El País.

"I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 1985, el sencillo "I want to know what love is" de Foreigner destronaba a "Like a Virgin" de Madonna del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Agent Provocateur" (1984) y compuesto por Mick Jones, la canción fue escrita a raíz de la relación de Jones con Ann Dexter-Jones: "Comenzó a un nivel más personal. Había pasado por muchas relaciones que finalmente fracasaron, y todavía estaba buscando algo que realmente pudiera perdurar. Y eso también tomó vida propia. Se convirtió más en un sentimiento universal".