Breves: Deportivas

CÓRDOBA OPEN En el cierre de la primera ronda del ATP 250 que se está disputando en el complejo Mario Alberto Kempes de Córdoba, el argentino Sebastián Báez (foto) le agregó otra victoria importante a su ascendente carrera: superó 7-6 y 7-5 al español Fernando Verdasco. Su próximo rival será el chileno Christian Garin, tercer preclasificado del certamen. Otro argentino que sumó un buen triunfo fue Tomás Etcheverry, que derrotó en tres sets al chileno Nicolás Jarry y ahora chocará con el serbio Nikola Milojevic, quien se benefició por la baja del austríaco Dominic Thiem. Por su parte, Juan Pablo Ficovich se quedó con el duelo de argentinos ante Federico Coria (7-5 y 6-2) y en segunda ronda jugará frente a Diego Schwartzman, máximo preclasificado del torneo. En cambio, ayer perdieron Federico Delbonis (con el español Carlos Taberner) y Francisco Cerúndolo (con el chileno Alejandro Tabilo). Así, el quinto argentino en segunda ronda es Juan Ignacio Londero, que hoy se medirá con el español Pedro Martínez tras vencer al alemán Yannick Hanfmann.



MÁS DE 20 AÑOS DESPUÉS El suizo Roger Federer (ganador de 20 Grand Slams) salió del Top 20 del ranking mundial por primera vez en más de 20 años. Actualmente se ubica en el 30º lugar y así se cortó una racha que se había iniciado en enero de 2001. "Su Majestad" viene padeciendo problemas en una de sus rodillas (fue intervenido en agosto pasado) y no juega desde Wimbledon 2021. Igualmente, su regreso a las canchas no será antes del verano europeo, según contó el mismo jugador, quien en agosto cumplirá 41 años. CAMPAZZO RELEGADO El argentino Facundo Campazzo fue relegado en la rotación de los Denver Nuggets y apenas vio acción en los últimos dos partidos. Jugó solo 3 minutos en la abultada victoria 136-100 sobre Milwaukee Bucks, mientras anoche sumó 11 minutos (y 4 asistencias) en la amplia derrota 130-115 de la franquicia de Colorado frente a Minnesota Timberwolves (Leandro Bolmaro no participó del encuentro, porque viene recuperándose de un esguince de tobillo sufrido en la Liga de Desarrollo de la NBA). EL FIN DE UNA ERA En febrero de 2021, los Tampa Bay Buccaneers se impusieron ante Kansas City Chiefs y se quedaron con la 55ª edición del Super Bowl. Tom Brady, que fue elegido MVP del partido, legó así a su séptimo anillo (más que cualquier franquicia) y agigantó aún más su figura en la NFL. Casi un año más tarde, tras quedarse sin chances de disputar su undécimo "Súper Tazón", el mariscal de campo anunció su retiro a los 44 años. Su carrera profesional se inició en los New Englands Patriots en el año 2000 y en 2020 pasó a Tampa Bay. Entre otros hitos, su currículum marca 10 presencias en el Super Bowl (record), 7 títulos (record), 5 premios MVP en el Super Bowl (record) y 243 victorias como quarterback (record). F1 CON VACUNAS Todo el personal que sea parte de la Fórmula 1 en la Temprada 2022, ya sea medios de comunicación, hospitality y pilotos, tendrán que estar vacunados obligatoriamente para entrar en el paddock. A la hora de retirar sus acreditaciones, se pedirá a los diferentes miembros que muestren su certificado de vacunación con una dosis reciente como prueba. Estas reglas también deberán cumplirlas los famosos que asistan a las carreras. El primer Gran Premio del año será en Bahrein, del 18 al 20 de marzo.