Anoche, a pesar de los múltiples cambios, sostuvo su línea y su racha: se impuso 1-0 con gol de Lautaro Martínez y llegó a 29 partidos sin derrotas. Aunque ya esté clasificada al Mundial de Qatar, esta Selección Argentina no parece estar dispuesta a regalar nada. Por el contrario, en cada partido sigue manteniendo una línea que le ha dado enormes resultados: el título en la última Copa América y un invicto que llegó a 29 juegos sin derrotas (19 victorias y 10 empates). La última línea de esa estadística la escribió anoche frente a Colombia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde se impuso 1-0 con un tanto convertido por Lautaro Martínez, máximo goleador del ciclo de Lionel Scaloni al frente del combinado nacional (llegó a 7 en estas Eliminatorias Sudamericanas). Con Lo Celso como eje, con Di María presto para el desequilibrio, asumiendo la responsabilidad ofensiva, y con la presencia siempre amenazante de Lautaro Martínez, el equipo albiceleste se adueñó del trámite en la primera mitad. Y a los 28 llegó a la ventaja, luego de un centro de Acuña que sobró a los marcadores centrales cafeteros y que el Toro pudo controlar para posteriormente definir de zurda. Colombia, que ya mostraba un funcionamiento endeble, no ofreció una reacción propia de un equipo que está a punto de quedarse afuera del Mundial. Por el contrario: Argentina estuvo más cerca del segundo (el arquero Vargas lo evitó tras un gran tiro libre de Di María) que los visitantes del empate. De hecho, recién en el final de la primera parte, los dirigidos por Reinaldo Rueda tuvieron una chance clara: "Dibu" Martínez le ganó el mano a mano a Borja y, luego, tras el rebote, Pezzella salvó en la línea tras la definición de Díaz. En el segundo tiempo, el trámite se emparejó por momentos, aunque Colombia siguió siendo inexpresiva y Argentina logró generar peligro con remates de Di María, Lo Celso y el ingresado Dybala. En el tramo final del encuentro, un cabezazo de Tesillo estuvo cerca de darle un punto al combinado cafetero (pegó en el palo). La victoria ratifica el buen camino que la Selección transita actualmente y le sumó un capítulo más al idilio que mantiene con el público, que esta vez colmó el Kempes. En el cierre de la Eliminatoria, a fines de marzo, Argentina recibirá a Venezuela y luego visitará a Ecuador, con sensaciones muy distintas a aquella sufrida noche de octubre de 2017 en que, en Quito, necesitó de un triplete de Lionel Messi para obtener su agónico boleto al Mundial de Rusia.

LAUTARO MARTÍNEZ CONVIRTIÓ POR DUPLICADO EN ESTA VENTANA DE ELIMINATORIAS. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (1): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Lucas Ocampos; Alejandro Gómez, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni. COLOMBIA (0): Camilo Vargas; John Medina; Davinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica; Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz y Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda. GOL: PT 28m Lautaro Martínez (A). CAMBIOS: ST 11m Luis Suárez por James Rodríguez (C), Víctor Cantillo por Uribe (C) y Maximiliano Meza por Ocampos (A), 21m Diego Valoyes por Medina (C), 22m Paulo Dybala por Lautaro Martínez (A) y Nicolás González por Di María (A), 29m Radamel Falcao por Borja (C) y Gustavo Cuellar por Barrios (C), 32m Lucas Martínez Quarta por Alejandro Gómez (A) y Emiliano Buendía por Lo Celso (A). ESTADIO: Mario Alberto Kempes. ÁRBITRO: Raphael Claus (Brasil). ECUADOR NO PUDO ASEGURAR SU BOLETO Anoche, en el último partido de esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador igualó 1-1 como visitante frente a Perú y no pudo sellar su boleto al Mundial de Qatar 2022, aunque sí se aseguró, como mínimo, un lugar en el repechaje con una Selección asiática. Los dirigidos por Gustavo Alfaro ganaban desde los 2 minutos (gol de Michael Estrada) como visitantes, pero a los 24 del segundo tiempo, Edison Flores igualó para el combinado que dirige Ricardo Gareca, que se mantiene en la pelea por la clasificación directa. En ese sentido, Uruguay dio un gran paso en esta doble fecha: después de la victoria en Paraguay, ayer goleó 4-1 a Venezuela y quedó en el cuarto puesto, sabiendo que si en la próxima fecha le gana a Perú como local es casi segura su clasificación (y también sellaría la de Ecuador). Ayer, además, Chile se mantuvo con vida al ganarle 3-2 a Bolivia como visitante, mientras Brasil goleó 4-0 a la Paraguay de Guillermo Barros Schelotto. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Brasil, 39 puntos; 2) Argentina, 35 puntos; 3) Ecuador, 25 puntos; 4) Uruguay, 22 puntos; 5) Perú, 21 puntos; 6) Chile, 19 puntos; 7) Colombia, 17 puntos; 8) Bolivia, 15 puntos; 9) Paraguay, 13 puntos; y 10) Venezuela, 10 puntos. En la próxima fecha, el jueves 24 de marzo, jugarán: Uruguay vs Perú, Colombia vs Bolivia, Brasil vs Chile, Paraguay vs Ecuador y Argentina vs Venezuela. El cierre de la Eliminatoria será el martes 29 con los duelos Perú vs Paraguay, Venezuela vs Colombia, Bolivia vs Brasil, Chile vs Uruguay y Ecuador vs Argentina.