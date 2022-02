P U B L I C



El mediocampista se analizó al presente y la propuesta de Villa Dálmine luego de marcar uno de los goles en el amistoso frente a Deportivo Merlo. "Estoy llegando más al área, es algo que me gusta", señaló al respecto. El mediocampista Laureano Tello se prepara para afrontar su tercer torneo de la Primera Nacional con la camiseta de Villa Dálmine. Esa experiencia y su habitual entrega en el campo de juego lo convierten en uno de los referentes del plantel Violeta de cara al Campeonato 2022. Por eso, el "Pela", que recientemente cumplió 35 años, es voz autorizada para hablar del presente del equipo a menos de dos semanas para el inicio de la competencia: "Tenemos que seguir mejorando. Tenemos que ir afinando movimientos y cometer la menor cantidad de errores posibles", remarcó luego del amistoso frente a Deportivo Merlo. En ese ensayo, Tello volvió a la formación titular como "volante interno", cumpliendo tanto en la tarea de recuperación como en la de desdoblarse en ataque. De hecho, llegó libre al área para recibir la asistencia de Lautaro Díaz y abrir el marcador frente al Charro. "Estoy llegando más al área, es algo que me gusta", reconoció. En el gol se destacó por su velocidad para acompañar el contragolpe que disparó Germán Montoya con un saque de arco. Pero antes, en el primer tiempo del partido, había tenido una chance de cabeza que no pudo aprovechar, según explicó, al no poder hacer foco en el balón. "Somos un plantel nuevo, nos estamos conociendo y afianzando. Queremos ser protagonistas, proponer un juego ofensivo. Y será importante que podamos tener efectividad, porque no es una categoría donde se puedan generar muchas situaciones de gol. Debemos ser contundentes", señaló sobre las intenciones futbolísticas del conjunto de nuestra ciudad para el campeonato que se viene. En cuanto a la línea que les baja Marcelo Franchini para los amistosos, Tello explicó: "Nos pide que nos vayamos afianzando entre nosotros. Que seamos tácticamente ordenados y que tratemos de jugar con los extremos para llegar al centrodelantero, que lo tenemos que involucrar más en nuestro juego, porque a veces queda lejos, aislado". Y sobre los aspectos del juego a mejorar, el mediocampista también consideró: "Tenemos que estar más tranquilos a la hora de tener la pelota. Creo que eso lo vamos a ir consiguiendo con el correr de los partidos. Tenemos que analizar siempre dos opciones: cuando tenemos la posibilidad de salir de contra, hacerlo; y si no se puede, tener paciencia para circular el balón y jugar con los extremos". Para seguir puliendo esos detalles, Villa Dálmine disputará este sábado su cuarto y último amistoso de pretemporada frente a Deportivo Armenio. Después, ya ingresará en la rutina de la semana previa a la competencia, dado que el sábado 12 de febrero debutará en el Campeonato 2022 de la Primera Nacional frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn.



EL MEDIOCAMPISTA SE PREPARA PARA JUGAR SU TERCER TORNEO DE LA PRIMERA NACIONAL EN EL VIOLETA.